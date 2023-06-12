我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國傳奇部落客「編程隨想」妻子突人間蒸發 此前美國之音專訪她

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

NBA／約柯奇FMVP不二人選 穆雷：還沒看到他最強那面

中央社／台北12日電
約柯奇被認為是NBA總冠軍賽最有價值球員（FMVP）不二人選。(歐新社)
約柯奇被認為是NBA總冠軍賽最有價值球員（FMVP）不二人選。(歐新社)

丹佛金塊將於美東時間12日晚上8時30分尋求隊史首座NBA總冠軍。根據美媒報導，若金塊能奪冠，中鋒約柯奇（Nikola Jokic）是FMVP的唯一人選，隊友穆雷（Jamal Murray）更說：「我們還沒看過約柯奇最強的那一面。」

金塊在2022-23年NBA總冠軍賽前4場打完，以3勝1負的優勢領先邁阿密熱火，第五戰回到主場舉行，金塊很有機會拿下隊史47年來首座冠軍獎盃。

根據美國媒體CBSSPORTS報導，約柯奇今年從季後賽首輪就表現非常出色，到了總冠軍賽繼續展現出統治力，只要金塊奪冠，約柯奇絕對是總冠軍賽最有價值球員（FMVP）不二人選。

約柯奇總冠軍賽首戰送出14次助攻，寫下NBA史上中鋒在總冠軍賽最多助攻紀錄；第2戰雖然金塊輸球但他攻下41分；第3戰約柯奇繳出32分、21籃板、10助攻，讓他成為NBA史上首名在總冠軍賽繳出「30+、20+、10+」數據的名將。

談到隊友約柯奇的表現，穆雷也再度推崇地表示：「我認為約柯奇還會有更多的表現，事實上，他即將展現的那一面，我們可能都還沒有見過，那就是純粹的宰制力。」

約柯奇在今年總冠軍賽4場比賽下來平均可攻下30.8分、13.5籃板、8次助攻，唯一有機會和他爭奪獎項的，就只有隊友穆雷，但穆雷總冠軍賽平均得分僅23.3分，和約柯奇有不小差距。

金塊很有機會在今年拿下隊史47年來首冠，後衛穆雷在11日練球完接受訪問時說：「從很久以前我就認為我們有實力走到這一步，球隊的化學效應一直增長，當金塊打出最好的籃球時，是難以被阻擋的」。

總冠軍賽 NBA 季後賽

上一則

法網／海峽組合封后 謝淑薇王欣瑜2分鐘談妥打女雙

延伸閱讀

NBA／金塊3勝1負領先不敢掉以輕心 教頭：要比熱火更絕望

NBA／金塊3勝1負領先不敢掉以輕心 教頭：要比熱火更絕望
NBA／要求阿德巴約專注進攻 前年度教頭：你當不了約柯奇

NBA／要求阿德巴約專注進攻 前年度教頭：你當不了約柯奇
NBA／約柯奇扭傷仍主宰戰局 金塊3：1熱火聽牌

NBA／約柯奇扭傷仍主宰戰局 金塊3：1熱火聽牌
NBA／塞爾維亞有望雙喜臨門？約柯奇：約克維奇有私訊我

NBA／塞爾維亞有望雙喜臨門？約柯奇：約克維奇有私訊我

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25
約柯奇（右）超級大三元寫總決賽新紀錄。（美聯社）

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

2023-06-07 23:28

超人氣

更多 >
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援
解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資