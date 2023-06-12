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NBA／金塊聽牌 熱火勒夫：我的經驗是1：3落後還是能贏

中央社／丹佛11日綜合外電報導
邁阿密熱火隊目前在NBA總冠軍賽以1比3落後丹佛金塊，熱火隊大前鋒勒夫仍抱持信心。（路透）
邁阿密熱火隊目前在NBA總冠軍賽以1比3落後丹佛金塊，熱火隊大前鋒勒夫仍抱持信心。（路透）

邁阿密熱火隊將要面對NBA總冠軍賽的第5戰，他們目前以1-3落後丹佛金塊隊，但熱火隊的勒夫非常清楚一切尚未結束。

法新社報導，熱火隊大前鋒勒夫（Kevin Love）曾是克里夫蘭騎士隊的一員，騎士隊2016年在7戰4勝制的總冠軍賽中，從1-3落後的逆境奮起反擊，最後擊敗例行賽創紀錄拿下73勝的金州勇士隊奪冠。

勒夫當時在第7戰中拿下9分和14個籃板，協助騎士隊成為NBA第一支且是唯一一支在總決賽逆轉1-3困境的冠軍隊。這位34歲的5屆NBA全明星球員表示，那次逆轉的經驗對熱火來說是個啟示。

勒夫表示，「當遇到困難時，你自然會開始尋找答案和對策。但正如你所知，我們是一支非常有韌性的團隊。」

「我們知道每次持球都很重要，這是一場比賽。這或許是陳腔濫調，每個人都這麼說，但我們覺得如果（第5戰）比賽有個好的開始，非常努力打球，給自己一個機會把比賽帶回邁阿密，那正是我們想要的主場。」NBA總冠軍賽第5戰台灣時間13日開打。

勒夫認為有壓力的是金塊隊，因為他們在尋求拿下隊史第一個冠軍，同時要避免將比賽再次拉回邁阿密。

勒夫表示，「第5場比賽總是系列賽中艱難的一場，如果你能把戰線推到那裡的話。」

然而，熱火隊在9日失利後，勒夫心裡有其它的事要想。他並沒有隨隊而是單獨前往丹佛（Denver）陪妻子波克（Kate Bock）分娩。

勒夫與妻子昨天迎來兩人第一個孩子後說：「現在肯定需要休息一下，睡一覺。」「每個人都快樂健康。」

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