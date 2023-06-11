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NBA／厄文、杜蘭特再相聚？媒體揣測可能與保羅互換東家

體育新聞組／即時報導
厄文（左）與杜蘭特有機會再次合體。圖為兩人在籃網時期。（歐新社）
厄文（左）與杜蘭特有機會再次合體。圖為兩人在籃網時期。（歐新社）

作為兩名可能在下季轉往他隊的明星後衛，厄文（Kyrie Irving）與保羅（Chris Paul）的動向備受關注，有媒體指出，兩人存在「互換球隊」的可能。

厄文的合約將於下季到期，他本人對回歸獨行俠的意願仍是未知數；而自從「遭太陽裁掉」的烏龍消息出來後，保羅與球隊的合作關係也出現了大大的問號，留下保、買斷、交易都是太陽可能採取的手段。

正好，在厄文年初向籃網提出交易申請時，就曾有傳言，太陽想以保羅換來厄文，而Yahoo Sports記者費雪（Jake Fischer）指出，這個可能性至今仍存在，「太陽當時放棄對厄文的追求，轉而爭取杜蘭特（Kevin Durant），但他們現在還沒有遺棄這個四個月前產生的興趣」。

另外，費雪也提到，儘管獨行俠希望厄文能回到達拉斯，但如果真的得走上「先簽後換」一途，與鬧得沸沸揚揚的湖人相比，太陽會是更好的對象，「消息表示，或許獨行俠比起迎來羅素（D'Angelo Russell），更偏好保羅加盟。」

雖然厄文與保羅的下家都是未知數，但前者若再次與杜蘭特合體，球隊化學效應是否能避免步入籃網後塵，也會是觀察重點。

厄文 湖人

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