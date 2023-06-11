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NBA／約柯奇扭傷仍主宰戰局 金塊3：1熱火聽牌

體育新聞組／綜合報導
約柯奇雖然有傷在身又面臨犯規麻煩，金塊依舊挾強大戰力客場聽牌。（美聯社）
約柯奇雖然有傷在身又面臨犯規麻煩，金塊依舊挾強大戰力客場聽牌。（美聯社）

挾著前一場在邁阿密大勝15分的氣勢，金塊9日在第4戰依舊展現強悍的團隊戰力，前三節又取得兩位數領先分差；儘管熱火第四節初試圖追趕，加上約柯奇（Nikola Jokic）也面臨5犯危機，但還是無法有效縮小雙方差距。

最後關頭，布朗（Bruce Brown）即時挺身而出個人獨拿11分，從而確保金塊領先優勢。最終金塊再以108：95擊退熱火，系列賽取得3：1聽牌，下一戰有望回自家主場封王。

雖然約柯奇首節就因爭搶籃板不慎扭傷右腳踝，不過歷經短暫處理依舊回到場上奮戰，他在上半場和葛登各拿下16分，幫助金塊取得4分領先；第三節金塊攻勢更加凌厲，葛登（Aaron Gordon）百分之百命中率獨拿9分，約柯奇和穆雷（Jamal Murray）也合拿13分，金塊繳出56.5%的團隊命中率，同時迫使熱火低於4成，金塊趁勢拉開13分差。

第四節進行到9分24秒時，約柯奇吞下第5次犯規，被迫退場休息；熱火把握機會，巴特勒（Jimmy Butler）拿下7分，一度追到4分差。

不過穆雷、葛登和格林（Jeff Green）先後得手，稍微解除了危機；比賽剩下4分鐘左右，約柯奇重新回到場上，布朗此時趁勢殺出，他在最後時刻拿下11分，搭配凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）一記三分球，從而穩定了球隊領先局面。

金塊陣中3人破20分，約柯奇拿下23分12籃板4助攻3抄截3阻攻，即使有傷在身又面臨犯規麻煩還是不影響他的全能主宰力。

根據統計，約柯奇在今年季後賽已經累積得到572分、253個籃板、186次助攻，成為NBA史上第一位在單一季後賽至少得到500分、250個籃板、150次助攻的球員。

約柯奇目前在今年季後賽累積得分、籃板和助攻都獨佔榜首，有機會成為史上第一位達此成就的球員。不過這裡面就屬得分還有懸念，約柯奇僅領先巴特勒（Jimmy Butler）1分，下一戰有可能會被超前。

葛登此役表現出色，15投11中的高效率，包括三分球4投3中，讓他拿到27分7籃板6助攻，布朗異軍突起，也以11投8中貢獻21分。

熱火方面，巴特勒奮力得到25分7籃板7助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）20分11籃板3助攻，卻發生多達8次失誤。

約柯奇雖然有傷在身又面臨犯規麻煩，金塊依舊挾強大戰力客場聽牌。（路透）
約柯奇雖然有傷在身又面臨犯規麻煩，金塊依舊挾強大戰力客場聽牌。（路透）

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