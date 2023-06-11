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NBA／要求阿德巴約專注進攻 前年度教頭：你當不了約柯奇

聯合新聞網 / 即時報導
阿德巴約在總冠軍賽前4戰平均可以得到22.3分12.5籃板3.8助攻。(路透)
阿德巴約在總冠軍賽前4戰平均可以得到22.3分12.5籃板3.8助攻。(路透)

總冠軍賽之前，阿德巴約（Bam Adebayo）如何對抗約柯奇（Nikola Jokic）便是觀賽重點之一，然而，前者明顯還沒有找到正確解答。

總冠軍賽第四戰，阿德巴約嘗試以組織球隊的方式，打回約柯奇攻下的分數，不過，他的實驗成效不彰，最終僅在送出7次失誤情況下，以19投8中的效率拿下20分，球隊也以雙位數差距敗下陣。

有鑑於此，曾執教暴龍，並在2007年拿下年度最佳總教練的米契爾（Sam Mitchell）在節目上認為，阿德巴約不能「想變成約柯奇」，「約柯奇是傳球給可以得分的人，阿德巴約則是傳給他希望可以得分的人。但熱火除了巴特勒（Jimmy Butler）外沒有更好的進攻選擇。」

同在節目上，曾擔任太陽總教練的華森（Earl Watson）則進一步表示，阿德巴約必須扛起進攻責任，「他得繼續當砍分者，他有辦法一對一吃掉約柯奇。」

熱火將再次作客金塊主場，阿德巴約是否能如前教頭們所言，找回自己、成為得分者，將會成為能否回到邁阿密作戰的關鍵。

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