我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉自駕事故遠比曝光的多 已17死、736次撞車

17年內犯下16起爆炸案「大學炸彈客」北卡監獄過世

NBA／5項全能紀錄比肩三大巨星 約柯奇：這數據很一般吧？

記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇對於個人紀錄一向雲淡風輕。(美聯社)
約柯奇對於個人紀錄一向雲淡風輕。(美聯社)

在9日金塊客場聽牌的比賽中，約柯奇（Nikola Jokic）攻下23分12籃板4助攻3抄截3阻攻，根據統計顯示，約柯奇成為總冠軍賽史上第4位至少拿到20分12籃板4助攻3抄截3阻攻的球員。

先前3人分別是2003年的鄧肯（Tim Duncan）、2016年的詹姆斯（LeBron James）和2017年的杜蘭特（Kevin Durant）。這3人最後都贏得總冠軍賽MVP。

有趣的是，賽後被問到對於這項紀錄的感覺，約柯奇依然一臉平淡地表示：「這數據很一般吧？史上第4人達成，好吧，我也不知道該說什麼。」講完後，約柯奇還對著媒體比了一個讚。

金塊只差一勝就能奪下隊史首座總冠軍，而約柯奇更將成為歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，20年來首位能以中鋒長人為核心體系贏得總冠軍的球員，堪稱是終結了小球側翼時代。

面對即將到手的榮耀，約柯奇不敢大意。「我的意思是我們還需要一勝，我們得再贏一場比賽。我喜歡現在這樣，我們不會因此感到輕鬆，也不會感到舒服。我們仍然渴望贏球，讓我感到高興的是，我的隊友們同樣沒有鬆懈。」

總冠軍賽

上一則

NBA／季後賽累積500分250籃板150助攻 約柯奇史上第1人

下一則

NBA／35歲柯瑞還在巔峰期？老爸有信心：他離衰退還遠得很

延伸閱讀

NBA／季後賽累積500分250籃板150助攻 約柯奇史上第1人

NBA／季後賽累積500分250籃板150助攻 約柯奇史上第1人
NBA／第4節化身板凳暴徒轟垮熱火 布朗：這是我的時間

NBA／第4節化身板凳暴徒轟垮熱火 布朗：這是我的時間
NBA／穆雷不靠搶分率隊贏球 金塊主帥：他從不打英雄球

NBA／穆雷不靠搶分率隊贏球 金塊主帥：他從不打英雄球
場邊人語：丹佛雙槍 熱火遭嗆

場邊人語：丹佛雙槍 熱火遭嗆

熱門新聞

梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
莫蘭特已爆出多起場外風波。（路透）

NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

2023-06-04 01:59
約柯奇（右）超級大三元寫總決賽新紀錄。（美聯社）

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

2023-06-07 23:28
足球巨星梅西親口證實將與邁阿密國際隊簽約。(路透)

足球／「我決定去邁阿密」 梅西證實轉戰美國

2023-06-07 16:06
勒夫已多場未出賽。(Getty Images)

NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

2023-06-04 08:47

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘
炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷