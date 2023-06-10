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NBA／第4節化身板凳暴徒轟垮熱火 布朗：這是我的時間

記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗第四節展現板凳暴徒的威力。(美聯社)
布朗第四節展現板凳暴徒的威力。(美聯社)

金塊前一戰有布勞恩（Christian Braun）打出好表現，9日第四戰則是輪到布朗（Bruce Brown）展現板凳暴徒的威力！

布朗在第四節最後5分鐘一人包辦全隊14分之中的11分，讓原本領先7分的金塊，將差距擴大到兩位數分差，也直接摧毀了熱火反撲的意念。前面3場比賽一共得到26分的布朗，此役11投8中包括3記三分球，拿下21分4籃板2助攻。

「我感到很幸運！第四節就是我的時間。」布朗說。

「我們在沒有約柯奇（Nikola Jokic）的情況下比賽，我們也知道他們會去封鎖穆雷（Jamal Murray）。對我來說，我知道是時候變得更有侵略性了。嘗試進攻衝擊籃框，即便沒有機會，我就找我的隊友。」

在金塊整個第四節中，兩大核心約柯奇和穆雷一共只得到3分，合計7投1中，但熱火還是無法越雷池一步，前者更是受到犯規麻煩影響，大半時間只能在場邊觀戰。

賽後，穆雷稱讚了團隊的優異發揮。「我要把所有的讚美都給予我的隊友。葛登（Aaron Gordon）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗等，大家都打得特別棒。9日這場比賽是屬於團隊勝利，我無法將功勞只指向某一個人。」

對於布朗在第四節強力拉尾盤，穆雷也讚道：「他真的強！我們陣中擁有一群能打硬仗的好手，對手不能只防我和約柯奇。9日的比賽就是最好的證明。」

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NBA／穆雷不靠搶分率隊贏球 金塊主帥：他從不打英雄球

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