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NBA／金塊強勢碾壓熱火聽牌 楊恩讚嘆：擁有太多武器了

記者蔡佳霖／綜合報導
葛登轟進全場最高27分。(美聯社)
葛登轟進全場最高27分。(美聯社)

熱火9日第四戰在主場試圖搶回一勝，無奈前三節打完球隊依然處於兩位數分差落後局面，即使球隊過去曾7次在這種情況下逆轉戰局，但面對戰力強大的金塊，熱火雖然第四節一度追到4分差，隨後穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）、格林（Jeff Green）、布朗（Bruce Brown）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）先後有所貢獻，還是讓金塊穩住了領先優勢，客場完成聽牌。

在約柯奇（Nikola Jokic）第四節陷入犯規麻煩完全沒有分數和助攻進帳情況下，金塊還是讓熱火仰之彌高，這也讓老鷹當家球星楊恩（Trae Young）忍不住發文讚嘆：「金塊真的太強！他們擁有太多武器了。」

身材高度和體能天賦明顯居於劣勢，熱火能夠逆襲金塊的關鍵莫過於三分外線，然而回到邁阿密的這兩戰，熱火的三分球表現分別是35投11中、25投8中，加總起來命中率僅31.7%，難以對金塊造成巨大威脅。

熱火輸掉的3場比賽中，各只拿到93分，94分和95分，也是本季熱火季後賽單場得分前三低。自從熱火在東區冠軍賽第3戰大勝塞爾蒂克後，接下來已經在自家主場苦吞4連敗。

熱火隊史共7次闖進總冠軍賽，不過最近3次的前四戰都是面臨1勝3敗的困境，前兩次為2014年對馬刺、2020年對湖人，最終都是5戰買單。金塊3場勝利的勝分都超過兩位數，雙方極為明顯的戰力差距，某種程度也類似2014年的馬刺奪冠軌跡。

至於聯盟總冠軍賽歷史在3勝1敗的情況下，領先者戰績為35勝1敗，唯一能逆轉戰局的僅有2016年的騎士。

總冠軍賽 馬刺 季後賽

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