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NBA／傳12隊可能爭取保羅 下一站賠率湖人最被看好

記者蔡佳霖／即時報導
保羅未來動向受矚目。（美聯社）
保羅未來動向受矚目。（美聯社）

在知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆出太陽將會在6月底裁掉後場指揮官保羅（Chris Paul）的消息後，有關他今夏的動向就受到外界矚目。

海恩斯提到，太陽方面現在正在和保羅以及他的經紀團隊商討可能裁掉或是交易等可能事項，甚至有消息人士透露，太陽已經通知保羅，將會把他裁掉。

保羅在2023-24賽季的年薪為3080萬，其中只有1580萬是受保障。如果太陽沒有在6月28日之前裁掉保羅，他的合約將會變成全額保障。至於保羅在2024-25賽季的合約則是非完全保障。

據ESPN報導指出，如果保羅真的被太陽裁掉，他還是能簽底薪或迷你中產合約重返太陽，但太陽會在自由市場面臨其他球隊競爭。若太陽選擇將1580萬美元攤平成5年支付，據規定，太陽無法簽回保羅，但能創造出一份1220萬美元的全額中產合約，用來在自由市場補強其他球員。

針對保羅的未來可能動向，The Athletic知名記者查拉尼亞（Shams Charania）特別指出，雖然38歲的保羅已經明顯退化，但一旦他進入自由市場，依然會是許多球隊追逐的控衛人選。

這其中包括湖人、快艇、塞爾蒂克、76人、公牛、灰狼、灰熊、獨行俠等隊，甚至像活塞、魔術、爵士、馬刺這些尋求重建的球隊，也會渴望有如此經驗豐富的領神領袖可以幫助年輕球員成長。

「或許馬刺和爵士沒有那麼大的興趣，但你也可以想像一下，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）菜鳥賽季就在保羅身邊打球的場景。」查拉尼亞說。

運彩網站也對保羅的下一站開出賠率，其中湖人跟獨行俠最被看好，名單中還出現熱火、勇士、鵜鶘、尼克等。

湖人 馬刺 勇士

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