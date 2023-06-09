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NBA／聯盟史上頭一遭 約柯奇、穆雷冠軍賽同場大三元

體育新聞組／綜合報導
約柯奇（圖）聯手穆雷繳出史無前例紀錄。（Getty Images）
約柯奇（圖）聯手穆雷繳出史無前例紀錄。（Getty Images）

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）前一場狂砍41分但球隊落敗，7日聯手穆雷（Jamal Murray）繳出史無前例紀錄，兩人總冠軍賽第3戰同場繳出「大三元」，率隊以109：94擊敗熱火隊，踢館成功後取得總冠軍系列賽2勝1敗優勢，不過約柯奇對個人表現輕描淡寫帶過，「我不在乎，這只是數據」，和隊友的瘋狂稱讚呈現強烈對比。

約柯奇上場44分鐘貢獻32分、21籃板、10助攻，本季季後賽第10場「大三元」，且是總冠軍賽第一位至少30分、20籃板的「大三元」成員；穆雷也有34分、10籃板、10助攻演出，兩人締造NBA史上第一對總冠軍賽同場繳出「大三元」的搭檔，讓教頭馬龍（Michael Malone）滿意說，這是兩位球星同隊7年來最佳表現。

他賽後表示，團隊今天更專注，且上緊發條，「很開心贏下比賽，這對我們很重要，因為他們在我們主場贏球，我們可不想陷入1比2落後。」

2016年加入金塊的穆雷，2020年季後賽大殺四方，但金塊西區決賽不敵湖人隊；隔年尋求突破，穆雷卻在4月遭遇左膝前十字韌帶受傷重挫，上季全部報銷，本季總算和約柯奇再度聯手。他透露和約柯奇合作就是互相信任，加上都能解讀比賽、彼此配合卻不強求，「當他把球交給我，他知道也期待看到我做什麼，他也知道我的狀態。」

不只兩位當家球星扛起球隊，金塊22歲菜鳥布勞恩（Christian Braun）成奇兵，前兩場合計只拿6分的他全場攻下15分，其中11分集中在下半場。他是去年堪薩斯大學奪下NCAA總冠軍的班底，今年若能隨金塊登頂，將成NBA史上第5位拿完NCAA總冠軍後就拿NBA冠軍戒的球員。

他賽後誇讚兩位隊友，這就是約柯奇和穆雷的實力，「他們每場比賽都在做同樣的事。」

約柯奇聯手穆雷（圖）繳出史無前例紀錄。（Getty Images）
約柯奇聯手穆雷（圖）繳出史無前例紀錄。（Getty Images）

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