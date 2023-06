NBA／繳史詩級紀錄隊友狂讚 約柯奇冷回：這只是數據

金塊隊今天在約柯奇(Nikola Jokic)和穆雷(Jamal Murray)都繳出大三元的史詩級表現下,以109:94擊退熱火隊,踢館成功後取得總冠軍系列賽2勝1敗優勢,不過約柯奇對個人表現仍是輕描淡寫帶過,「我不在乎,這只是數據」,和隊友的瘋狂稱讚呈現強烈對比。

Nikola Jokic in the NBA Finals 33.3 points 14 rebounds 9.3 assists 61.5 2PT% 44.4 3PT% 85.7 FT% First player in Finals history with a 30/20/10 game tonight. Jokic: “I don’t care. It’s just a stat.” pic.twitter.com/VRzFL4jLnU

約柯奇今天上場44分鐘貢獻32分、21籃板、10助攻,和繳出34分、10籃板、10助攻的穆雷成為NBA史上第一對總冠軍賽 同場繳出「大三元」的搭檔,約柯奇更成為總冠軍賽第一位至少30分、20籃板的大三元成員。

這場也是約柯奇本季季後賽 第10場大三元,他表示團隊今天更專注,且上緊發條,「很開心贏下比賽,這對我們很重要,因為他們在我們主場贏球,我們可不想陷入1比2落後。」

Nikola Jokic and Jamal Murray are the first pair of teammates with triple-doubles in Finals history!



Jokic: 32 PTS, 21 REB, 10 AST

Murray: 34 PTS, 10 REB, 10 AST



DEN/MIA Game 4: Friday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/0hLcPvv0zN