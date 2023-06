NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

金塊隊G2苦吞今年季後賽 主場首敗,7日雙方移師熱火隊主場,約柯奇(Nikola Jokic)展現贏球決心,繳出32分21籃板10助攻的超級大三元表現,加上穆雷(Jamal Murray)也拿到34分10助攻10籃板大三元,金塊一路壓著熱火打,終場以109:94輕鬆取勝,系列賽取得2:1領先。

約柯奇是聯盟歷史首位,總決賽拿到30分20籃板10助攻的球員,除了他和穆雷外,葛登(Aaron Gordon)攻下11分10籃板5助攻,布勞恩扮演奇兵砍下15分。

Nikola Jokic is the first player in NBA history to record 30+ points, 20+ rebounds, and 10+ assists in a Finals game 👏 pic.twitter.com/dXWpQ7qrn1