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NBA／看完17個「紀律良好」影片 金塊教頭：G3會更好

聯合新聞網／ 即時報導
馬龍對球隊G2的表現非常不滿。 (Getty Images)
馬龍對球隊G2的表現非常不滿。 (Getty Images)

出乎意料地在NBA總冠軍賽G2失利後，外界對金塊的疑慮逐漸浮上檯面，但總教練馬龍（Michael Malone）卻自信地表示，球隊第三戰的48分鐘會打得更有紀律。

由於在首戰輕鬆地擊潰熱火，取得隊史總冠軍賽首勝，再加上原先季後賽主場無敗的傲人紀錄，第二場比賽可說是金塊的囊中之物。沒想到，金塊當天卻丟掉雙位數領先，讓熱火硬是在丹佛高原搶下一勝，扭轉系列賽情勢。

賽後，馬龍痛批G2為「打得最沒紀律的一場比賽」、「相當令人失望」，顯得對球員很不滿意，幸好，經過數天沉澱後，球隊似乎已走回正軌。馬龍於稍早受訪時分享，「我們今早經歷了一個很好的回顧影片環節，我讓他們看了17個『紀律良好』的片段，只要照著比賽策略打，這些片段我們總共得了40分，這真的很驚人，我確信每人都了解自己該知道的事，我們必須從G2學習如何應用優勢。我有信心明天球隊能在48分鐘內，打得更有紀律、更加堅定。」並稱讚球隊整年都很擅長克服逆境。」

此外馬龍也強調已準備好對策破解熱火的區域聯防，就是唯快不破，「我們肯定會加快進攻節奏，前一戰打太慢反而給了熱火優勢，導致自己消耗太多時間，面臨進攻秒數所剩無幾的狀況，我們會做出調整的。」

雖然對球隊的態度明顯放軟許多，但被問到前幾日的嚴厲發言時，馬龍仍如實回答：「老實說這並不嚴格，我覺得只是對比賽內容的誠實評論。我走出來跟你們談話前，早就已經跟球員說過一樣的話了，我不可能在受訪時，說一些沒跟球員談論過的話。」

從馬龍的說法來看，球隊已重拾狀態，他的觀察是否正確，也會在7日上演的G3見真章。

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