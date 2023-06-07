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柯爾分析：防守改盯穆雷 熱火G2變陣致勝

體育新聞組／綜合報導
熱火變陣，讓巴特勒（右）可以守住金塊穆雷（左），被指是第二戰獲勝原因。（Getty Images）
熱火變陣，讓巴特勒（右）可以守住金塊穆雷（左），被指是第二戰獲勝原因。（Getty Images）

熱火總冠軍賽第2戰做出變陣，成功以111：108擊敗金塊，系列賽扳成平手，還打破金塊本季季後賽兩大必勝法則；勇士教頭柯爾（Steve Kerr）分析，可能是熱火將防守重點放在金塊後衛穆雷（Jamal Murray）身上，而熱火隊這場比賽獲得20次罰球機會，足足為G1的10倍，末節的多次爭議吹罰，也讓金塊主帥馬龍（Mike Malone）相當不滿。

金塊本季季後賽主場從未吞敗，賽前拿下9連勝，每輪季後賽都能帶著2：0領先至客場，如今被熱火攻破。

另外，金塊本季季後賽只要領先10分，還從未被翻盤，G2被熱火在第四節逆轉，約柯奇（Nikola Jokic）砍下41分仍吞敗。約柯奇職業生涯4度季後賽突破40分，金塊都難逃輸球命運。穆雷的得分則從首戰的26分跌到18分。

勇士總教練柯爾分析賽況，他推測熱火可能發現穆雷才是問題根源，而不是約柯奇。他點出讓勒夫（Kevin Love）打先發大前鋒是關鍵，「這讓巴特勒（Jimmy Butler）可以去守穆雷，我沒和史波斯特拉（Erik Spoelstra）聊過，但我可以想到他們在教練會議上說，『穆雷才是重點，不是約柯奇。』」

柯爾解釋，「我想熱火決定穆雷才是必須阻止的對象，勒夫上先發，巴特勒去看管穆雷，就像我們看見的，熱火對穆雷猛烈防守，用盡方法讓他離開戰局。」

此外，在總冠軍賽首戰，熱火僅得到2次罰球機會，創下NBA季後賽單場最低紀錄，而第二戰熱火隊獲20次罰球機會，其中最具爭議的一球，是金塊在93：104落後的時候，穆雷上籃遭到阿德巴約（Bam Adebayo）的封阻，但當時球已經呈下落狀態，明顯為一次「妨礙中籃」，不過裁判選擇忽視。

對此，馬龍十分不滿，氣得在暫停期間指著場館中央大螢幕質問裁判，表情相當憤怒。

季後賽 勇士 總冠軍賽

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