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NBA／「魔獸」下季轉戰國王？霍華德：想為他們拿一座總冠軍

中央社／沙加緬度6日綜合外電報導
霍華德的獨特球星魅力，是現今其他球星難以取代。(本報資料照片)
霍華德的獨特球星魅力，是現今其他球星難以取代。(本報資料照片)

籃球明星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）目前與台灣職籃聯盟T1桃園永豐雲豹合約期滿，他近日接受美國媒體訪問時，透露自己也有興趣加入美國職籃NBA沙加緬度國王。

霍華德是2004年NBA選秀狀元，未來有望進入名人堂，不過他從2021到2022年賽季以來就沒在NBA打球。

霍華德經常在社群媒體上分享在海外打球的樂趣，季後賽期間，他也常開玩笑招募其他美國職籃NBA球星前往台灣打球，數度引發熱議，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）、鳳凰城太陽杜蘭特（Kevin Durant）和保羅（Chris Paul）都曾被他點名。

雖然霍華德享受在台灣的時光，卻也不排除重返NBA。37歲的霍華德接受網路媒體The OBSERVER專訪時，談到自己有興趣加入的隊伍。

霍華德說：「我還沒從NBA退役。我很想幫沙加緬度國王爭冠。雖然我認為他們的隊伍差不多已經底定了。」

3度獲得NBA年度最佳防守球員的霍華德最後一次出現在NBA是為洛杉磯湖人效力，當時他平均出賽16.2分鐘，場均6.2分、5.9籃板。

國王上季吸引霍華德注意，被問到他是否對國王的成功感到驚訝時，他答道：「我喜歡布朗（Mike Brown，國王總教練），我認為他是一名了不起的教練，他今年的成就讓人印象深刻。」

雖然布朗以防守見長，不過國王打出了NBA史上最佳的進攻賽季之一。這支快節奏、高得分的隊伍吸引許多人目光，但霍華德注意到另一件事。

他說：「今年最引人注目的是球員簽署的合約，他們接受自己的角色，不論如何都堅持到底。我認為國王靠著經驗累積，會持續精進。」

至於霍華德是否會與桃園雲豹續約，球團執行長張建偉6日表示，球隊和霍華德希望的薪資有落差，等到7月底會更明朗。

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