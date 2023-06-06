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NBA／熱火第4節逆轉扳平 搶回主場優勢

體育新聞組／綜合報導
羅賓森（持球者）第四節的爆發，帶動熱火逆轉戰局。（路透）
羅賓森（持球者）第四節的爆發，帶動熱火逆轉戰局。（路透）

NBA總冠軍賽第二戰，4日前三節領先7分的金塊，第四節遭到羅賓森（Duncan Robinson）和文森（Gabe Vincent）連續狙擊，加上本身進攻不振，讓熱火殺出一波15：2的攻勢，一舉超前比分；熱火隨後掌控住局面，儘管金塊連續命中外線將比分拉近，不過穆雷（Jamal Murray）最後一擊三分出手未中，錯失追平比分的機會。熱火演出逆轉秀，最終以111：108敲碎金塊。

熱火將戰局扳成1：1平手，重新把主場優勢拉回自己手上，同時他們斬斷了金塊近期7連勝，更讓丹佛魔鬼主場苦吞今年季後賽的第一敗，無緣挑戰10連勝。

熱火一掃前場比賽的低迷外線手感，上半場三分球17投8中，帶給金塊不小壓力。不過金塊挾著第二節攻勢多點開花，一度超前比分並領先15分之多。半場打完，金塊57：51領先熱火。

金塊第四節出現嚴重的得分乾旱期，前3分鐘僅得2分，反觀熱火在羅賓森狂砍10分的帶動下，殺出一波15：2的攻勢，一口氣翻轉戰局。

第四節，熱火巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）合力拿下15分，維持球隊領先優勢；約柯奇（Nikola Jokic）單節進帳10分，葛登（Aaron Gordon）和穆雷也接連命中三分球，金塊從落後12分追到3分差。最後時刻，阿德巴約兩罰命中，約柯奇也迅速搶回兩分；巴特勒三分出手落空，掌握最後一擊機會的穆雷未能投進外線，比賽也隨之結束。

前三節全沒有分數進帳的羅賓森，整場比賽所拿到的10分都在第四節，成為熱火能夠扭轉比分的關鍵。

這是金塊自4月以來首度在主場吞敗，期間包括季後賽9連勝。這也是金塊本季季後賽首度在領先兩位數優勢之下，最終吞下敗仗，成績形成10勝1敗。

對熱火來說，在丹佛的這一勝也是深具意義。他們成為1999年尼克之後，首支在總冠軍賽取得勝利的老八種子；此外，這也是金塊在今年季後賽所拿下的第13場勝利，超越昔日尼克的12勝，創下歷史紀錄。

另一方面，這是熱火今年季後賽第7次在落後至少10分的情況下演出逆轉，並列聯盟近25年季後賽最多次紀錄。值得一提的是，熱火有3季繳出這種表現。

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