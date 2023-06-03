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NBA／湖人羅素西區冠軍賽神隱 身價暴跌「不值年薪2000萬」

聯合新聞網／ 即時報導
羅素在西區冠軍賽表現不佳。(美聯社)
羅素在西區冠軍賽表現不佳。(美聯社)

羅素（D'Angelo Russell）於西區總決賽糟糕的表現，不僅讓湖人走向淘汰結局，自己在休賽季能拿到的價碼，也因此大打折扣。

雖然進入季後賽後，狀況便起伏不定，但羅素前兩輪仍能適時站出來，幫助湖人拿下勝利。然而，他在對上金塊的系列賽委靡不振，四場比賽場均留下6.3分、3.5助攻、2.0籃板、上場時間最終更被壓縮到僅15分鐘。

不過，由於羅素例行賽身手依舊，是湖人能闖進季後賽的功臣，讓外界普遍預測，他仍能獲得年薪2200萬~2400萬美元合約。但《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha），不這麼認為，他在文章中寫道，「考量到季後賽的狀況、自由市場情勢，我覺得這有點溢價，我想，湖人可以給他一年1800萬~2000萬美元的報價。」

布哈也重申，羅素在季後賽的神隱，很大程度破壞了自身行情，「羅素能拿1800萬或2500萬年薪是結果論，如果他在季後打得更好，現在的討論會完全不同。但在很多個夜晚，他只是隊上第五或第六好的球員，在詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘，甚至是施羅德（Dennis Schroder）後面。很難合理化給他2000萬美元的行為。」

除了個人表現外，由於湖人休賽季還有里夫斯這名新星得留下，預算的分配，勢必也會影響球團願意給羅素的薪水，甚至是後者留隊與否的結果。

湖人 季後賽 預算

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