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NBA／瑞迪克點名最難防守球員 約柯奇、安戴托昆波並列首位

記者蔡佳霖／即時報導
約柯奇(左)和安戴托昆波打法截然不同，但都具備驚人破壞力。（歐新社）
約柯奇(左)和安戴托昆波打法截然不同，但都具備驚人破壞力。（歐新社）

瑞迪克（JJ Redick）近日在名嘴史密斯（Stephen A. Smith）的節目中再度評選他認為最難防守的球員前5名，不過兩大全能怪物詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）並未在內。

排名如下：約柯奇（Nikola Jokic）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）並列第一，第2是約柯奇，第3為柯瑞（Stephen Curry），第4是安比德（Joel Embiid），最後則是杜蘭特（Kevin Durant）。

瑞迪克認為杜蘭特擁有高度優勢和掌控球權的優異能力，高效的投籃命中率和中距離跳投殺傷力，讓他成為最難防守的球員之一。安比德身為兩屆得分王，瑞迪認為他製造罰球的能力，讓他更加難以防範，出色的身體條件讓他難以阻擋。

對於柯瑞，瑞迪克表示他就像是無差別距離的超級射手，在任何地方都能命中致命三分球，無球跑位難以圍堵，而當他持球時，簡直就是隨心所欲。

瑞迪克在前幾個月的最難防守球員排名中，其實已經點名了上述這5位球員，但他顯然不滿意當時把約柯奇排在第5，這一次特別把他拉到第2甚至第1位。其原因在於，瑞迪克認為約柯奇簡直就是終極大三元機器，季後賽打16場出現9次大三元。

此外，前一次把安戴托昆波放在第一位的瑞迪克，雖然未改其志，認為「字母哥」的身體素質和體能優勢讓他可以不斷施壓防守，在進攻轉換中如入無人之境。不過這一次，他不僅把約柯奇拉到第2名，甚至直言他難以在約柯奇和安戴托昆波做出決定。

一旁主持人隨後提醒了瑞迪克，約柯奇在榜單上出現兩次，但他直言，「我並不在意。」

不過史密斯顯然對於瑞迪克的排名有些意見，他認為以安戴托昆波充滿缺陷的投射能力，不該名列在首位。

柯瑞 字母 季後賽

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