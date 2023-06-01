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NBA／東區冠軍賽G7 收視達1190萬人 打破紀錄

聯合新聞網／ 即時報導
東冠第7戰收視率創歷史新高。(路透)
東冠第7戰收視率創歷史新高。(路透)

NBA今年東區冠軍戰戰況詭譎多變，熱火先贏3場，再被塞爾蒂克連贏3場。熱火最終擊敗塞爾蒂克，系列賽4比3闖進總冠軍賽。由於第7戰不管哪邊贏球，都能寫下歷史紀錄，因此吸引大批球迷觀看，也打破轉播單位「TNT」東冠收視紀錄。

熱火在東區冠軍賽先取得3比0絕對優勢，沒想到綠衫軍連贏3場，逼近第7戰。許多人都好奇塞爾蒂克是否能成為史上首支0比3逆轉的球隊，還是熱火能延續「老八傳奇」，最終熱火在第7戰以103比84大勝塞爾蒂克，成為史上第二支闖進NBA冠軍賽的第八種子球隊。

「TNT」近日公布數據，東冠第7戰平均收視人數達1190萬人，比起上季提升21%，同時成為TNT史上收視率最高的東冠比賽，先前紀錄是2013年溜馬與熱火東冠第7戰的1160萬人。

事實上，不只第7戰收視率出色，整個東冠系列賽平均收視人數也高達740萬人，比上季增加6%，另外，今年NBA季後賽網路平均收視人數約470萬，也創11年來新高。

不過接下來總冠軍賽收視率將面臨考驗，因為這是2011年以來第二次，總冠軍賽沒有詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）參與其中，2020-21年賽季公鹿對太陽的總冠軍系列賽，收視率創史上第4低。

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