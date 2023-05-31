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NBA／約柯奇首闖冠軍賽 「同鄉」約克維奇預祝奪冠

記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇。（Getty Images）
塞爾維亞名將約克維奇。（Getty Images）

一年一度的紅土大滿貫法網在巴黎點燃戰火，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）成奪冠大熱門，今天第二輪他以7：6（7：2）、6：0、6：3拍下匈牙利弗索維斯（Marton Fucsovics）後，將一些專注力分給準備迎接NBA總冠軍賽的同胞約柯奇（Nikola Jokic）。

第18度打進法網第三輪的小約笑說，雖然忙碌，但絕對會注意明天開戰的NBA總冠軍賽，為約柯奇領軍的金塊隊獻上祝福。

「我必須支持我的好友約柯奇，我希望他們贏下第一枚冠軍戒。」約克維奇說。

約克維奇今天澳網打下生涯第22座大滿貫，和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）並列男網之最，今年法網更挑戰破紀錄的第23冠；金塊則是隊史首闖總冠軍賽，前兩戰將在丹佛主場迎戰東區締造「老八傳奇」的熱火隊。

塞爾維亞人口約7百萬人，人數不多但出產了2度NBA年度MVP約柯奇，以及網壇叱吒一方的約克維奇，小約也提到很以同胞約柯奇為榮，他說：「來自一個小國家、小城市，他的起步很不起眼，而他一直很客氣，非常謙虛，是個很單純的人，重視家庭的人。」

小約還補充說，約柯奇很喜歡馬，讓他覺得十分有趣，「在此同時，我也十分尊敬他。」

約克維奇 總冠軍賽 法網

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