瀕臨淘汰戰絕殺 懷特比肩喬丹

懷特(左)拯救了原本要被淘汰出局的綠衫軍。（路透）

終場前3分51秒，塞爾蒂克握有10分領先優勢，看似要像前兩戰一樣收下比賽，沒想到巴特勒（Jimmy Butler）的大爆發，讓整個局勢變得更加緊張，尤其是最後讀秒階段造成犯規獲得3罰機會並且全數罰進，反把綠衫軍推向懸崖邊。

「說實話，落後1分的當下，我只能祈禱了。」布朗（Jaylen Brown）回憶道。塞爾蒂克原本只剩下2.1秒進攻機會，隨後秒數調整為3秒，而這0.9秒的空間竟成了可能是綠衫軍整個賽季最重要的救命時刻。

邊線發完球後直接衝向禁區的懷特（Derrick White），順勢搶下了史馬特（Marcus Smart）未投進的三分球，然後壓哨放進籃框，一舉逆轉絕殺熱火，也把球隊從淘汰邊緣拉回到天堂。

「賽季命懸一線，我們不想回家。沒人防我，球也掉到我手裡。我很高興我們贏了，不管怎麼樣我們還是贏了，但系列賽還沒有結束，如今我們還要專注於搶七之戰。」懷特說。

懷特表示自己的手機 被打爆了。「我的電話已經被打爆了，但我明天會回家，陪我兒子玩。我肯定他不會用異樣的眼光看我。」

根據統計，懷特是NBA歷史上第2位球隊在系列賽面臨淘汰邊緣且處於落後時、上演壓哨絕殺的球員。前一位就是1989年的喬丹 （Michael Jordan），他在首輪生死第5戰面對騎士上演經典的「The Shot」。

如果條件設定放寬為非球隊落後情況下，這是史上第6次出現生死戰面臨淘汰的絕殺秀，也是2019年第二輪暴龍對76人第7戰的雷納德（Kawhi Leonard）絕殺後首見。

綠衫軍堪稱近期最會打生死戰的球隊，在最近9次一旦輸球就得放暑假的情況下，他們拿下了8勝，唯一一場落敗就是去年總冠軍賽 第6戰敗給勇士。