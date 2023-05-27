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NBA／綠衫軍追成2：3拚翻盤 熱火吞敗黑色戰袍詛咒？

體育新聞組／綜合報導
塞爾蒂克隊兩名主將泰托姆（左）與布朗將戰火延伸到第6戰。（ Getty Images)
塞爾蒂克隊兩名主將泰托姆（左）與布朗將戰火延伸到第6戰。（ Getty Images)

帶著不是贏球就是死的心情，塞爾蒂克隊25日在東區冠軍賽第5戰，靠著先發五虎4人得分超過20分的凶猛進攻火力，以110：97擊退熱火隊，將系列賽追到2：3，繼續挑戰聯盟史上首支從系列賽0：3翻盤的球隊。

塞爾蒂克在系列賽第4戰於客場續命後，此役回到主場也延續進攻火力，今年季後賽，塞爾蒂克在面臨輸球就淘汰的局面時，已經收下一波4連勝，展現韌性。NBA過去150次系列賽0：3落後的，僅有11支球隊曾追到2：3，塞爾蒂克也在成為第12支。

泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）、懷特（Derrick White）在主場出賽各拿超過20分，幫助綠衫軍一路壓制熱火，將系列賽逼到第6戰。

根據統計，這是聯盟季後賽史上第5次出現同隊4人破20分，而對手卻無人超過20分的罕見紀錄。前一次有這種情況已經要追溯到2013年的勇士，當時勇士是首輪對金塊的第2戰，全隊4人超過20分，而金塊陣中得分最高為19分。

相較之下，原先情勢大好的熱火，卻在近兩戰輸給對手30分，不過這樣的局面似乎沒有動搖到球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）的信心，他說：「這兩場比賽我們打得不像自己，中途停止了防守，且該進的球沒進，但這很好修正，而且我們都知道我們將會贏得下一場比賽。」

另一方面，隨著熱火吞敗，還出現一個極為巧合的狀況。本季季後賽當熱火穿上黑色戰袍時，3場比賽全都輸球，分別是二輪第2戰和第5戰，以及東區冠軍賽第5戰。相較之下，熱火穿白色球衣戰績為8勝1敗，紅色球衣為3勝0敗。

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