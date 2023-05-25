NBA／4人破20分輕取熱火 綠衫軍3連敗後連搶2勝

塞爾蒂克隊前鋒泰托姆（中）與中鋒霍福特（左）擊掌。（美聯社）

前一場比賽在第三節遭綠衫軍擊潰的熱火，今天第5戰來到波士頓 更顯無力，整場比賽可說是一路被壓制，最多輸到23分，又一次早早分出勝負。最終塞爾蒂克再度以110比97輕取熱火，3連敗後連續搶回2勝。

這場比賽基本上就是「首節決勝負」！泰托姆（Jayson Tatum）和懷特（Derrick White）聯手攻下23分，史馬特（Marcus Smart）也補上8分，塞爾蒂克團隊單節轟進7顆三分球，並且製造熱火多達6次失誤，藉此拿到10分，迅速將比分拉開到15分差。這也奠定了綠衫軍整場比賽的基調。

熱火隊前鋒巴特勒（左）帶球試圖突破塞爾蒂克隊中鋒霍福特（右）的防守。（美聯社）

熱火上半場落後多達17分，三節打完落後18分；第四節在雙方主力逐漸退場且輕鬆應戰之下，熱火一度追到10分差，不過已經是接近比賽結束之際。

綠衫軍陣中4人得分破20分，命中16顆三分球，完成13次抄截，製造熱火多達16次失誤。泰托姆得到21分11助攻8籃板2抄截，布朗（Jaylen Brown）同樣21分外加3抄截；懷特命中6顆三分球，得到全場最高24分，史馬特23分5抄截。

熱火此戰缺少了文森（Gabe Vincent），戰力捉襟見肘，而兩大主力巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）一共也只得到30分；替補的羅賓森獲得18分，馬丁（Caleb Martin）14分，海史密斯（Haywood Highsmith）15分。

來源：The Asylum