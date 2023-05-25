籃球／姚明卸任CBA董事長 有望問鼎國際籃協主席

姚明卸任CBA董事長一職。(中新社)

中國籃協主席「移動長城」姚明，昨天正式官宣從就職6年的中國籃球聯賽（CBA）董事長一職卸任，不過今天就傳出剛連任國際籃球總會（FIBA）FIBA亞洲區主席的他，將有機會進一步問鼎在FIBA中的更高職位，也就是FIBA主席。

曾在NBA 球員生涯8度入選明星賽的姚明，退休 後也於2017年由火箭為他舉行球衣退休儀式，成為首位被NBA球隊退休背號的中國球員，而同年他也當選中國籃協主席並於7月兼任CBA董事長。

在CBA任職的6年期間，姚明一直致力於將旗下20支球隊發展轉向商業化，不過近年CBA也一直受到腐敗指控，而姚明也逐漸將重心轉往國家隊的經營上，近期江蘇與上海大鯊魚的假球案，更是重創CBA名聲，而昨天CBA也正式官宣姚明卸任董事長職務的消息，並將由徐濟成接任。

不過目前仍是中國籃協主席的姚明，也傳出接下來將肩負起更重大的任務，日前才剛確定連任FIBA亞洲區主席的姚明，今天就被媒體報導可能接下FIBA主席的重擔，而會有如此推論是FIBA主席的輪值周期為4年，且由各大洲主席輪流擔任，今年正好將輪回到亞洲，也讓國際籃壇人脈相當廣的姚明很有機會成為FIBA的新任掌舵者。