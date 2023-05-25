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NBA／泰托姆33分續命 綠衫軍扳回一城…免遭熱火橫掃

體育新聞組／綜合報導
塞爾蒂克隊球星泰托姆（左）攻下33分，率領「綠衫軍」扳回一城。（Getty Images）
塞爾蒂克隊球星泰托姆（左）攻下33分，率領「綠衫軍」扳回一城。（Getty Images）

在東區決賽0勝3負落後的情況下，塞爾蒂克隊23日頂住壓力，靠著第三節18：0的瘋狂攻勢延長戰線，以116：99搶下東區決賽第4戰勝利，勝場終於開張。

NBA季後賽改採7戰4勝制後，從沒發生東、西區決賽同時「橫掃」。轟下全場最高33分的「綠衫軍」當家球星泰托姆（Jayson Tatum）表示，球隊有共同目標，也打出自己節奏，「我們會試著在這賽季續命。」第一年率領塞爾蒂克的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也強調，球隊沒本錢放鬆，每場都是驟死戰。

「綠衫軍」雖握有主場優勢，但歷史數據仍站在熱火這方。連同日前湖人遭到橫掃出局，NBA史上150次球隊陷入季後賽3連敗，連趕4場逆轉勝的次數是零。

背負輸不得的壓力，塞爾蒂克開賽取得領先，熱火在巴特勒（Jimmy Butler）晃開泰托姆防守，後仰跳投命中後追平，並在勒夫（Kevin Love）砍進三分球後超前。兩隊15：15平手之際，熱火打出7：0攻勢，在最多領先9分的情況下，首節29：23領先。

次節塞爾蒂克打出14：5開局，並在威廉斯（Grant Williams）投進三分球後以37：34超前。熱火在馬丁（Caleb Martin）飆進三分彈後要回領先，塞爾蒂克曾靠布朗（Jaylen Brown）進球逆轉，但熱火以一波7：0攻勢重新掌握優勢，上半場56：50領先塞爾蒂克。

下半場開打後，塞爾蒂克打出18：5開局將比分超前，並在威廉斯三分線外出手命中後，領先達兩位數。在泰托姆單節包括三分球3投2中在內，8次出手命中6球，個人獨得14分的帶領下，塞爾蒂克3節打完88：79逆轉。

末節塞爾蒂克在史瑪特（Marcus Smart）飆進一記三分彈後打出12：4開局，將領先擴大到17分，之後熱火無力扭轉頹勢，塞爾蒂克以17分之差贏球。

塞爾蒂克包括先發5人在內，全隊6人得分破十，泰托姆有33分、11籃板的雙十成績，布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）分別攻下17分、16分，替補的威廉斯有14分進帳。

攻下熱火最高29分的「士官長」巴特勒說，球隊不會有問題，「持續相信彼此，必須打得更賣力。」

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