NBA／直呼西冠MVP沒意義 約基奇穿不下紀念T恤略尷尬

金塊隊22日在西區冠軍賽第4戰成功逆轉湖人 隊,系列賽橫掃對手晉級隊史首次冠軍賽,金塊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)也在西區冠軍賽以27.8分、11.8助攻、14.5籃板的平均大三元數據拿下系列賽MVP,直言這個獎項對他來說並沒有什麼特別意義。

儘管今年與例行賽MVP三連霸擦身而過,約基奇在季後賽 展現聯盟第一人的火熱狀態,22日幫助金塊橫掃湖人後,已經連續兩個系列賽繳出平均大三元數據,成為繼張伯倫後,聯盟史上第二位在季後賽多個系列賽繳出平均大三元的球員。

對於帶領金塊闖進隊史首度的西區冠軍賽,甚至還是擊敗詹姆斯(LeBron James)所領軍的湖人,約基奇賽後仍稱讚詹姆斯的表現,「他打出一場精彩比賽,尤其是在上半場,下半場我們努力讓他的出手變得艱困,但他仍是史上最偉大的球員之一,我們都知道最後一球他一定會出手,所以穆雷(Jamal Murray)做了很棒的協防,這是一場團隊的勝利。」

Head coach Michael Malone of the @nuggets accepts the Oscar Robertson Trophy, awarded to the Western Conference Champions! pic.twitter.com/IhqEzBzxjU