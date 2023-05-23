NBA／打滿全場轟40分仍遭橫掃 詹姆斯談下一步喊「我不知道」

詹姆斯和湖人的合約到明年。（路透）

湖人 隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）22日完全燃燒，但40分表現卻不足以延長戰線，湖人以111：113遭金塊隊橫掃出局，38歲的詹姆斯對下一步給了模稜兩可的答案。

「讓我們看看接下來會發生什麼事，但我不知道。我有很多事情要思考，誠實的說，我需要去想很多事，就我個人和籃球，有很多事情要思考。」結束生涯第20個NBA賽季的詹姆斯說。

詹姆斯也形容，今年對湖人是「很酷的旅程」，但稱不上是完全成功，因為沒有闖進總冠軍賽 。

詹姆斯今年例行賽受傷勢影響，只出賽55戰，腳傷雖比預期早痊癒，讓他能趕上季後賽 ，22日更是打滿全場、轟下全場最高40分，但讀秒階段兩次出手都落空，生涯第一次在總冠軍戰前遭到「橫掃」出局。

「小皇帝」和湖人的合約到明年，屆時他將領取團隊最高年薪4670萬，但22日一番發言讓未來增添許多神秘感。