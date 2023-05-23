喬丹奧運夢幻隊外套 拍賣價上看300萬元

「籃球之神」喬丹(中)1992年率領美國男籃贏得奧運金牌，領獎時所穿著的外套將網路拍賣，估計可望以100萬到300萬元天價落槌。(美聯社)

1992年，「籃球之神」喬丹 (Michael Jordan)率領美國男籃史上首支「夢幻隊」(Dream Team)，勢如破竹贏得當年西班牙巴塞隆納奧運 (Barcelona Olympics)金牌。喬丹當年領獎時所穿著的外套將透過蘇富比(Sotheby)網路拍賣 ；蘇富比估計，這件夢幻隊外套可望以100萬元到300萬元天價落槌。

美聯社報導，喬丹當時因為個人贊助商Nike的緣故，讓他領取奧運金牌時，不太情願穿上這件Reebok的紅白藍外套，因此喬丹刻意把美國國旗披在肩上，遮住廠商標誌。

喬丹走下領獎台後，直接脫下這件外套丟到一旁，之後當作禮物送給隨隊的美國職籃(NBA)聯絡處代表麥金泰爾(Brian McIntyre)。

麥金泰爾1981年加入NBA聯絡處，2010年改任顧問；當時他的職務之一是負責所有重大NBA活動的公關事務，並協助NBA球員的活動，包括世界錦標賽和奧運，所以麥金泰爾當時也隨著夢幻隊遠征西班牙。

麥金泰爾表示，喬丹當時說「我一點都不想要(這件外套)」。麥金泰爾於是收下這件外套並代為保管，他當年以為，喬丹之後會再把外套要回去。

29年來，麥金泰爾妥善保存這件外套，偶爾也會穿上它。麥金泰爾說：「我很享受它，現在正是這麼做(交付拍賣)的好時機，比留給我的孩子更容易。」

麥金泰爾表示，喬丹也知道他決定把外套拍賣。

蘇富比訂6月24日至28日在紐約展示這件外套，並將透過網路拍賣這件夢幻隊外套。

街頭服飾和現代收藏品部門負責人瓦赫特(Brahm Wachter)說：「這項深具歷史意義的世界賽事經典紀念品，既罕見又無與倫比。這件外套不僅代表喬丹在奧運的傳奇地位，也象徵他對Nike的強烈忠誠，這是經得起時間考驗的革命夥伴關係。」