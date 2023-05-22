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NBA／詹姆斯回家 金塊橫掃湖人 隊史首闖總冠軍

蓋茲捲腥聞 曾給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

NBA／季後賽史上首位破8000分 詹皇紀錄障礙無人能及

記者蔡佳霖／即時報導
詹姆斯上半場大爆發，首節就達成重要得分里程碑。（美聯社）
詹姆斯上半場大爆發，首節就達成重要得分里程碑。（美聯社）

面對0比3被聽牌毫無退路的絕境，38歲的詹姆斯（LeBron James）展現「全力詹」姿態，試圖在主場進行的第四戰力挽狂瀾。

詹姆斯首節就9投7中狂攻21分，整個上半場他13投11中，包括三分球4投全中，以驚人效率狂砍31分4助攻4籃板2抄截，帶領湖人上半場取得73比58的領先優勢。

更重要的是，詹姆斯生涯季後賽總得分累積達到8014分，成為史上首位突破8000分大關的球員，遙遙領先歷史上所有球員。

不僅如此，詹姆斯在季後賽的出賽場次、上場時間、防守籃板、失誤、抄截、投籃出手次數、進球數、未進球數、罰球命中數與罰球次數等10項數據，也都高居歷史第一。

NBA 季後賽 湖人

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