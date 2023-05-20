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NBA／穆雷37分率金塊3連勝聽牌 湖人再輸就淘汰

記者蔡佳霖／綜合外電報導
穆雷(左)再度發飆幫助金塊聽牌。(路透)
穆雷(左)再度發飆幫助金塊聽牌。(路透)

帶著2連勝優勢來到洛城作客的金塊，20日完全展現團隊戰力，硬是撐過第三節約柯奇（Nikola Jokic）犯規麻煩和穆雷（Jamal Murray）得分掛零的嚴酷考驗，在第四節外線全開，殺出一波13比0重要攻勢，一口氣重創湖人防線，最終再以119比108力壓對手，系列賽3連勝聽牌。

延續前一場的火燙手感，穆雷首節就砍進17分，上半場獨拿30分，更創下聯盟近25年非同場比賽的連兩節40分特殊紀錄，幫助金塊取得58：55的領先。

第三節約柯奇很快就收下第4次犯規，被迫退場觀戰，穆雷則是5投0中沒有分數進帳，湖人試圖扭轉戰局，甚至系列賽三分球13投0中的詹姆斯（LeBron James）都在這一節後段連續命中2記三分球，不過凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）獨拿12分，搭配波特（Michael Porter Jr.）的適時外線，金塊仍舊穩住領先優勢。

湖人進入第四節後一度超前比分，但格林（Jeff Green）、布朗（Bruce Brown）和穆雷把握機會連續命中3顆三分球，金塊趁勢殺出13：0攻勢，一口氣領先來到12分；前三節苦悶的約柯奇在第四節全面輸出，個人拿下15分，連同穆雷完全掌控住比賽局面，讓湖人只能黯然吞下3連敗。

穆雷全場29投15中拿下37分7籃板6助攻2抄截，約柯奇24分8助攻6籃板，無緣繼續完成大三元；凱威爾波普17分，布朗15分5籃板5助攻，波特14分10籃板6助攻。

金塊團隊命中率達5成，其中三分球更是41投17中，命中率超過4成水準，讓對手防不勝防。

來源：The Asylum

湖人 波特

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