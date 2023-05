NBA／球迷邀請加盟勇士 字母哥燦笑：我不是那種人

公鹿隊無疑是本季最令人失望的隊伍,貴為聯盟戰績第一卻在首輪就遭到第八種子的熱火淘汰,讓熱火上演歷史上第六次的「老八傳奇」。而當家球星「字母 哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)近期在球隊放假後享受難得的度假時光,有勇士 迷在他直播時請求他加盟勇士,在看到留言後安戴托昆波燦笑回應,委婉表示了拒絕。

勇士本季挑戰衛冕失敗,在普爾(Jordan Poole)頂薪合約開跑、格林(Draymond Green)準備換約之際,團隊薪資逐漸吃緊。面對大為受限的補強空間,勇士球迷們也出了各種主意幫助球隊升級,替柯瑞 (Stephen Curry)找尋幫手再度衝冠。

安戴托昆波近日成為勇士迷們的目標,他在抖音上開直播時,有人在留言區寫道「拜託來勇士吧」,這則招募訊息獲得了字母哥的注意,他先是笑了一下,便給出了自己的答案。「嘿老兄......不,我不是這種人,謝謝」,委婉地展現自己不願「組大團」的堅持。

見到安戴托昆波的回覆,球迷們也紛紛留言,「如果去勇士報團,他的歷史地位會受到影響」、「不過是另一個杜蘭特(Kevin Durant)」、「他替選中自己的球隊拿下冠軍,無論去哪都給予尊重」。

柯瑞與安戴托昆波一內一外的搭配若是成真,無疑是NBA最有想像力的雙人組,但目前僅在明星賽發生過。安戴托昆波的合約要一路跑到2026年,且看起來對加盟勇士尚無意願,在「郎有情、妹無意」的情況下,應該是很難見到這個被球迷們稱為「NBA大結局」的組合。

"Somebody said, 'Please come to the Warriors.' ... Hey man."



Do you see Giannis heading to the Bay Area in the near future? 🤔



(via qolua/TT) pic.twitter.com/exIWa3Qf77