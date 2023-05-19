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NBA／讚附加賽是近10年最棒發明 熱火教頭：擺爛隊少很多

聯合新聞網／即時報導
史波史特拉。(美聯社)
史波史特拉。(美聯社)

熱火本季例行賽排名東區第七，附加賽首戰雖不敵老鷹，但第二戰擊敗公牛，成為東區季後賽第八種子。沒想到熱火首輪就擊敗公鹿，上演「老八傳奇」，接著淘汰第五種子尼克，昨日更在東部冠軍賽G1擊敗塞爾蒂克。熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）就直言，附加賽是聯盟近十年最好的發明。

「我知道附加賽帶來的幫助，擺爛球隊少很多，過去兩個月大家都在為季後賽奮鬥，每場比賽都非看不可，我覺得對聯盟來說，這是過去十年最棒的發明」史波史特拉說。

熱火上季例行賽搶下東區龍頭，今年卻淪落至附加賽。史波史特拉認為本季例行賽表現起伏，反而是一種祝福，「我從沒經歷這樣的例行賽，這讓我們不會精神崩潰，反而變得更堅強。全隊更加團結，培養出季後賽所需的勇氣和毅力。」

熱火後衛羅瑞（Kyle Lowry）也同意教練觀點，認為例行賽看似失敗，卻打下深厚基礎，「我們養成習慣，知道要做什麼，每場比賽都很難打。無論對手是誰，我們的陣容長怎樣，都要做好準備，我們知道自己可以和任何球隊在任何地方競爭。」

雖然走到東區冠軍賽已超出預期，但熱火目標不只於此，美東時間19日晚上8時30分，他們將繼續作客塞爾蒂克隊主場，試圖帶著2：0優勢重回邁阿密。

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