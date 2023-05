NBA／穆雷第4節大爆發轟垮湖人 金塊逆轉奪西冠2連勝

前三節17投僅5中的穆雷(Jamal Murray),在第四節終於找回準星,個人單節轟進4記三分球獨拿23分,加上波特 (Michael Porter Jr.)和布朗(Bruce Brown)外線同時狙擊,金塊殺出一波17比3的猛烈攻勢,反而取得兩位數領先優勢。湖人 雖然拚命追趕,還是棋差一著,穆雷穩穩把握罰球機會,最終金塊在驚濤駭浪中以108比103險勝,系列賽2比0領先。

穆雷前三節17投僅5中,得到14分,整場比賽進攻一直難以開展的金塊,第三節中段一度落後11分之多;但隨後穆雷和波特聯手帶動一陣反撲,將差距縮小到3分差。

Jamal Murray goes OFF in the 4th quarter to help Denver secure a 2-0 lead in the WCF!



37 PTS (23 PTS in the 4Q)

10 REB

6 3PM



DEN/LAL Game 2: Sat, 8:30 PM ET | ESPN pic.twitter.com/PhpvDALSzF