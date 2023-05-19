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NBA／巴特勒35分7助攻6抄截 喬丹後第2人

記者曾思儒／綜合報導
熱火隊巴特勒（右）運球準備過塞爾蒂克隊兩名防守球員。他率隊拔得頭籌。（Getty Images）
熱火隊巴特勒（右）運球準備過塞爾蒂克隊兩名防守球員。他率隊拔得頭籌。（Getty Images）

透過附加賽才取得季後賽資格的熱火隊，「老八傳奇」繼續上演，17日東區決賽第一戰在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）領軍下，第三節狂轟隊史季後賽單節新高的46分，逆轉主場的第2種子塞爾蒂克隊，以123：116拔得頭籌，今年季後賽3個系列賽都打下第一場勝利。

巴特勒17日主宰攻防兩端，攻下35分7助攻5籃板6抄截，成為隊史首位季後賽單場35分6抄截的球員，據「ESPN Stats & Info」指出，這是自喬丹（Michael Jordan）後，史上第2位季後賽客場2度單場30分5助攻5抄截的球員。

巴特勒轟下全場最高35分，其中20分集中在下半場，率隊演出「下剋上」戲碼的他強調，不論是看好或看衰，球隊從不在意外界眼光，「我們知道休息室的這群人有什麼能耐，知道教練對我們有充足信心，互相信任。」他形容團隊圈子小，但彼此充滿愛，不斷鼓勵彼此。

熱火半場打完還落後「綠衫軍」9分，但第三節狂轟46分，三節打完反取得103：91優勢，決勝節一路保持領先，最終在31投16中的三分球發揮下射垮地主。

這已是巴特勒今年季後賽第5場30分以上演出，他還有7助攻、6抄截和5籃板的全能表現，讓教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）大讚，當家球星是聯盟中攻防兩端都很重要的球員之一，「巴特勒在比賽中能做到我們需要的一切，不管是得分或組織。」

儘管巴特勒一再繳出驚人數據，但熱火教頭史波史特拉認為這些數字都無法說明巴特勒的貢獻，「無法衡量，沒有任何數據能分析它，他在休息室就能感到安心，這種安全感是無法量化的。」

前一輪戰到第7戰辛苦出線的塞爾蒂克，入選年度第一隊的泰托姆飆30分，但第三節成勝負分水嶺，教頭馬祖拉沒喊出暫停「止血」也受到質疑。

季後賽 喬丹

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