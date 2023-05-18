NBA／想交易我請遞交請願書 里拉德發文引球迷熱議

里拉德。（路透）

拓荒者隊日前抽中選秀探花籤，不少球迷認為球隊可以順勢送走當家球星里拉德（Damian Lillard），進入重建。相關言論被里拉德注意到，他在推特 發文寫下，「如果球迷想交易我，請開始遞交請願書！」

目前球迷想法主要分為兩派，第一是交易探花籤，換回優質戰力和里拉德並肩作戰。第二則是送走里拉德，換回未來資產，徹底重建。據外媒報導和拓荒者總管發言，球團目前傾向留住里拉德。

有名支持里拉德的球迷發文表示，「請所有低估探花並堅持交易里拉德的人閉嘴，你們怎麼了？我們受苦那麼久是為了這樣？」里拉德轉推這則貼文並寫道，「如果球迷想交易我，請開始遞交請願書！」」

其他隊球迷看到里拉德這則言論見獵心喜，紛紛留言或PO球衣合成照，招募里拉德加盟。另外有球迷嘲諷里拉德，「你不低落，只是想離開，讓球迷推動你離開。」對此里拉德回應，「我已經在這超過10年了，我只是說說而已，我只是說如果人們有不同想法。」

If the fans wana trade me … start the petition and send it in 🤷🏽‍♂️ https://t.co/zOjGRBh8rD — Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 18, 2023