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NBA／不意外隊友挺身外線射穿綠軍 巴特勒：我們整年都如此

中央社／台北18日電
巴特勒以35分表現居兩隊之冠，出場時間43分鐘也是兩隊最多。(美聯社)
巴特勒以35分表現居兩隊之冠，出場時間43分鐘也是兩隊最多。(美聯社)

NBA邁阿密熱火17日在東區冠軍賽首戰擊敗波士頓塞爾提克，續演「老八傳奇」。除了巴特勒攻下35分外，另外3名落選秀文森、斯特魯斯、馬丁各攻下15分，也是熱火能翻轉戰局的主因。

26歲的文森（Gabe Vincent）、27歲的斯特魯斯（Max Strus）與馬丁（Caleb Martin），都是當年沒人要的落選新秀，但他們3人在17日的東區冠軍賽首戰，不約而同都繳出15分、且各自命中3記三分球。

其中後衛文森，從例行賽平均9.4分、2.5次助攻，到了季後賽至今11場，提升到平均11.5分、4.8次助攻，算是巴特勒（Jimmy Butler）在後場的最佳幫手。

對於熱火來說，更難能可貴的，就是他們在季後賽開打後，陸續傷了骨折的赫洛（Tyler Herro），以及左髕骨肌腱撕裂的歐拉迪波（Victor Oladipo）2名大將，基本上本季都提前結束。

巴特勒領軍，加上角色綠葉球員發揮出色，熱火也成為NBA季後賽史上第5支，前3輪首戰都在客場獲勝的球隊，其中1981年休士頓火箭、1999年的紐約尼克都闖到最後的總冠軍賽。

巴特勒17日出賽43分鐘，繳出35分、5籃板、7助攻、6抄截的驚人數據，也是NBA自從1973-74年開始統計抄截數據後，第2名球員完成單場至少30分、5籃板、5助攻、5抄截的球員，前1名就是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

熱火表現強大且均衡，巴特勒賽後向表示：「這麼多不同隊友以如此多的方式挺身而出，夜以繼日，我們一整年都在這樣做。」

巴特勒說：「最棒的事情，就是我不在乎你們任何人的看法，不在乎是否看好我們晉級，過去我們不在乎，未來也不會，我們讓每名球員專注維持自信，以正確的方試打球，並且知道，我們永遠有機會贏球。」

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