我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

NBA／轟全場最高35分率隊逆轉 巴特勒：隊友相信我

記者曾思儒／即時報導
巴特勒轟下全場最高35分，其中20分集中在下半場，他透露隊友給自己很多信心。(美聯社)
巴特勒轟下全場最高35分，其中20分集中在下半場，他透露隊友給自己很多信心。(美聯社)

熱火隊本季領銜的「老八傳奇」，17日再寫新頁，在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）領軍下，邁阿密軍團克服半場打完9分落後，最終以123：116擊敗塞爾蒂克隊，連續3個系列賽都打下第一戰勝利。

巴特勒17日轟下全場最高35分，其中20分集中在下半場，他透露隊友給自己很多信心。

「我打出不可思議的水準，因為他們允許我這樣做。他們不會給我的比賽有任何限制，他們相信我在進攻端能處理球，我相信這是所有籃球員都想要的。」巴特勒說。

在巴特勒下半場發揮下，熱火第三節轟下季後賽破紀錄的單節46分，從最多59：71落後到三節打完反以103：91領先，這也是巴特勒今年季後賽第5場超過30分的比賽，且還有7助攻、6抄截和5籃板的全能演出。

熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra ）形容，巴特勒是聯盟中攻防兩端都很重要的球員之一，「巴特勒在比賽中能做到我們需要的一切，不管是得分或組織。」

熱火17日有6人得分達兩位數，團隊外線更是可怕的31投16中， 以超過5成的命中率射垮「綠衫軍」。

東區決賽第2戰仍由塞爾蒂克作東，台灣時間周六早上8點半舉行。

季後賽

上一則

NBA／瑞迪克認為莫蘭特不該被重懲 巴克利怒轟：白癡

下一則

場邊人語／雖然力趕 終究白幹

延伸閱讀

NBA／巴特勒35分領軍 熱火第三節46分打爆綠衫軍拔頭籌

NBA／巴特勒35分領軍 熱火第三節46分打爆綠衫軍拔頭籌
NBA／巴特勒攜手阿德巴約飆分 老八熱火強勢聽牌

NBA／巴特勒攜手阿德巴約飆分 老八熱火強勢聽牌
NBA／巴特勒、阿德巴約聯手出擊 熱火力壓尼克率先聽牌

NBA／巴特勒、阿德巴約聯手出擊 熱火力壓尼克率先聽牌
NBA／巴特勒回歸賽事一面倒 熱火痛宰尼克 取得2：1領先

NBA／巴特勒回歸賽事一面倒 熱火痛宰尼克 取得2：1領先

熱門新聞

湖人隊球星詹姆斯(前)12日拿下30分9籃板9助攻，率領球隊淘汰勇士隊。(美聯社)

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

2023-05-13 01:00
季中加盟高雄鋼鐵人的林書豪帶隊打出佳績。（中央社）

林書豪腦震盪 父母不捨問：可不可以退休

2023-05-16 09:44
塞爾蒂克和76人將上演雙方第8次搶七大戰。(Getty Images)

NBA／塞爾蒂克搶七大戰專業戶 8次交手76人寫紀錄

2023-05-12 07:18
柯瑞攻下勇士最高27分。（美聯社）

NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

2023-05-11 00:48
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

2023-05-10 20:59
詹姆斯(左)和約柯奇再度對決。（美聯社）

NBA／西區冠軍賽賽程出爐 金塊、湖人各拚「獨家成就」

2023-05-14 00:47

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價