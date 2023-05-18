NBA／轟全場最高35分率隊逆轉 巴特勒：隊友相信我

巴特勒轟下全場最高35分，其中20分集中在下半場，他透露隊友給自己很多信心。(美聯社)

熱火隊本季領銜的「老八傳奇」，17日再寫新頁，在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）領軍下，邁阿密軍團克服半場打完9分落後，最終以123：116擊敗塞爾蒂克隊，連續3個系列賽都打下第一戰勝利。

巴特勒17日轟下全場最高35分，其中20分集中在下半場，他透露隊友給自己很多信心。

「我打出不可思議的水準，因為他們允許我這樣做。他們不會給我的比賽有任何限制，他們相信我在進攻端能處理球，我相信這是所有籃球員都想要的。」巴特勒說。

在巴特勒下半場發揮下，熱火第三節轟下季後賽 破紀錄的單節46分，從最多59：71落後到三節打完反以103：91領先，這也是巴特勒今年季後賽第5場超過30分的比賽，且還有7助攻、6抄截和5籃板的全能演出。

熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra ）形容，巴特勒是聯盟中攻防兩端都很重要的球員之一，「巴特勒在比賽中能做到我們需要的一切，不管是得分或組織。」

熱火17日有6人得分達兩位數，團隊外線更是可怕的31投16中， 以超過5成的命中率射垮「綠衫軍」。

東區決賽第2戰仍由塞爾蒂克作東，台灣時間周六早上8點半舉行。