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NBA／2度超級大三元 約柯奇破紀錄…金塊奪首勝

體育新聞組／綜合報導
約柯奇繳出高水準數據，金塊隊奪下西區冠軍賽首勝。（路透）
約柯奇繳出高水準數據，金塊隊奪下西區冠軍賽首勝。（路透）

NBA西區冠軍賽第一戰，西區龍頭金塊隊16日在約柯奇（Nikola Jokic）猛轟34分、21籃板、14助攻領軍下，一度領先湖人隊達到21分，儘管湖人下半場由詹姆斯（LeBron James）領頭反撲，最終金塊仍以132：126勝出，系列賽拔得頭籌。

金塊、湖人暌違3年再度在西區冠軍賽交手，首場比賽就出現戲劇化發展，3年前交手中受到湖人處處限制的約柯奇，上半場就拿下19分、16籃板、7助攻、2阻攻的全能成績，幫助金塊取得18分領先；儘管詹姆斯下半場領軍反撲，拿下個人26分中的15分、送出9次助攻中的6次，只能看著金塊帶走勝利。

約柯奇成為聯盟史上首位在季後賽兩度達成30分、20籃板、10助攻的球員，過去僅有兩位傳奇球星賈霸、張伯倫曾拿下此數據，約柯奇說：「我就只是想好好打球，在場上不會想說自己要達成什麼，就只是單純想要贏球，很幸運我們做到了。」

約柯奇賽後盛讚對手戴維斯（Anthony Davis），「他可能是聯盟中最有天分的球員。」他也談到第三節尾聲在戴維斯面前投進壓哨三分球，「有時運氣站在我們這邊，當然，這是一次瘋狂的投籃。」

戴維斯則無奈表示，「我只能看著他然後微笑，除此之外，我無能為力。這絕對是屬於它們的夜晚。」

雖然約柯奇本場表現出色，但湖人末節派八村壘（Rui Hachimura）盯防約柯奇收到成效，約柯奇末節只靠罰球得到3分。對此戴維斯表示，「我們會回去看影片，八村壘貼在約柯奇身邊是我們想看見的東西，希望能帶進第2場比賽。」

金塊隊穆雷（Jamal Murray）也進帳31分，上次在西區冠軍賽交手還穿著湖人戰袍的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下21分；談到詹姆斯、約柯奇對決，凱威爾波普說：「如果要說他們有什麼差別，就是詹姆斯跳得比約柯奇高。」

約柯奇繳出高水準數據，金塊隊奪下西區冠軍賽首勝。（路透）
約柯奇繳出高水準數據，金塊隊奪下西區冠軍賽首勝。（路透）
約柯奇（左）、戴維斯激烈對抗，都繳出高水準數據，金塊隊奪下西區冠軍賽首勝。（美聯...
約柯奇（左）、戴維斯激烈對抗，都繳出高水準數據，金塊隊奪下西區冠軍賽首勝。（美聯社）

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