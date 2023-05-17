NBA／直播又亮槍 莫蘭特首發聲：我讓很多支持者失望了

莫蘭特首度發聲，說自己會承擔一切責任。（Getty Images）

美國職籃NBA 球星莫蘭特日前二度於社群媒體 平台直播中亮槍，球隊隨即要求他暫停參與活動，NBA總裁也對他的行為感到震驚。莫蘭特今天首度發聲，說自己會承擔一切責任。

美聯社報導，曼菲斯灰熊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）正為持槍行為接受調查，兩個月前他才因為相同事件遭聯盟禁賽。

莫蘭特在今天發出的聲明中說：「我知道我讓很多支持我的人失望了，在這個過程中，我意識到自己還有很多事要做，現在說什麼可能意義都不大，但我會負起全責。」

在莫蘭特發表聲明的幾個小時前，NBA總裁席佛（Adam Silver）才對他發生這樣的事表示失望。莫蘭特3月才被禁賽8場，這次會面臨什麼處罰，目前還不得而知。

席佛在NBA樂透選秀抽籤前接受體育電視頻道ESPN訪問時表示：「老實說，週末看到那段影片時，我感到十分震驚。我們正在進行調查，將盡一切所能釐清究竟發生了什麼事。雖有影像畫面稍微模糊等問題，但我們會假設最壞情況，讓事情水落石出。」

莫蘭特3月首次亮槍時，損失了66萬9000美元薪酬。這次他出包的影片是在13日晚間拍下，並在網上四處流傳。知情人士告訴記者，莫蘭特的友人派克（Davonte Pack）當時正在Instagram直播。由於灰熊尚未對相關影片置評，消息來源要求匿名。

在這段直播影片中，莫蘭特短暫亮出手槍，雖然時間很短，可能不到1秒鐘，但他坐在車裡時，手裡拿的似乎就是槍。當時，有111人正在收看直播。

這是莫蘭特今年第3次因為涉及與槍枝有關的情事遭到聯盟調查。

「印第安納波利斯明星報」（The Indianapolis Star）和「今日美國報」（USA Today）引述消息來源說，印第安納溜馬多名成員今年1月29日在球隊巴士上下車處附近，看到有紅點射向他們；美國運動新聞網站「運動員 」（The Athletic）的報導稱，溜馬的一名保全認為，這個紅點是來自槍枝的雷射瞄準器。莫蘭特因此遭到調查，派克也被禁止進入灰熊主場1年。

NBA證實有人被禁止進入球場，但未透露當事人姓名，還說調查顯示，沒有任何證據顯示有人受到武器威脅。

此外，在灰熊3月4日對決丹佛金塊的比賽結束後，莫蘭特在夜店直播，當時他手上拿了把槍，不過後來並未遭起訴。