NBA／約柯奇壓哨三分球太瘋狂 AD：只能看著他微笑

金塊和湖人 自2020年後,再度於西區冠軍賽碰頭。約柯奇(Nikola Jokic)和戴維斯(Anthony Davis)兩大頂級長人對決沒讓球迷失望,儘管戴維斯攻下40分,但約柯奇34分21籃板14助攻超級大三元更勝一籌,幫助金塊系列賽拔得頭籌。

約柯奇賽後盛讚對手戴維斯,「他可能是聯盟中最有天分的球員。」他也談到第三節尾聲在戴維斯面前投進壓哨三分球,「有時運氣站在我們這邊,當然,這是一次瘋狂的投籃。」

戴維斯則無奈表示,「我只能看著他然後微笑,除此之外,我無能為力。這絕對是屬於它們的夜晚。」

