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NBA／承接馬刺雙塔狀元火炬 溫班亞瑪：準備好奪冠了嗎

聯合新聞網／即時報導
溫班亞瑪很可能會成為馬刺下個世代招牌。（Getty Images）
溫班亞瑪很可能會成為馬刺下個世代招牌。（Getty Images）

樂透選秀16日公布抽籤結果，擁有最高狀元籤機率的馬刺隊如願得標後，幾乎可以預見眾所注目的法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）就會是隊史第三位選秀狀元，外界也期待他能承接馬刺「狀元雙塔」火炬，再創下一個20年盛世。

在今日之前，馬刺隊史共獲得2次選秀狀元籤，這兩次選秀讓他們建立長達20年的盛世。先是1987年選秀會，馬刺用隊史首個狀元籤選中「海軍上將」羅賓森（David Robinson），日後成為聯盟「四大中鋒」的他也帶領球隊成為西區強權，並在1995年榮獲年度MVP。不過，馬刺這段時間內距離冠軍仍差臨門一腳，直到10年後，他們又以隊史第二個狀元籤帶回鄧肯（Tim Duncan）後才有了轉變。

大學念完四年，早被視為技巧純熟的鄧肯，在1997年選秀會是狀元唯一人選，進入聯盟的他也不負眾望，在首年即以20-10的數據入選明星賽，1999年就和羅賓森一同帶回馬刺隊史首冠，這對雙塔於2003年再奪一冠。鄧肯與羅賓森最終分別留下19分、10.8籃板、3助攻與21.1分、10.6籃板、2.5助攻的生涯場均數據，成為馬刺兩個世紀的看板人物，並雙雙入選名人堂。

如今馬刺又幸運獲得隊史第三個狀元籤，正巧今年的溫班亞瑪也如當年的鄧肯，被視為不世出的天才長人、當然的狀元不二人選，被寄望承接下個世代火炬的他，受訪時非常興奮之餘，也自信地向粉絲喊話：「我會努力地盡快贏得冠軍戒指，所以，準備好！」

根據衛報報導，神抽狀元籤的馬刺老闆賀特（Peter J Holt）當下難掩興奮地說：「球隊的未來已十分光明。」總管萊特(Brian Wright)也形容，今天對球隊來說是「驚奇的一天」。

馬刺獲得建隊基石，球迷均非常興奮，網路上就盛傳總教練波波維奇（Gregg Popovich ）在於球場通道興奮奔跑的迷因畫面，連官方媒體NBA on TNT也跟進轉發，寫下「這就是波總得知獲得狀元籤的反應」。

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