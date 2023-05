NBA／稱勇士王朝已結束 球評柏金斯：沒KD打不贏詹姆斯

勇士 隊本季迎來了一個漫長暑假,衛冕失利讓外界陷入「王朝是否結束」的爭論,而退役球星轉球評的柏金斯(Kendrick Perkins)則明顯為堅定的「勇黑派」。

季後賽 第二輪遭到湖人隊以4:2淘汰後,勇士王朝班底格林(Draymond Green)以上季奪冠經驗為例,表示球隊奪冠窗口尚未關閉。但柏金斯在節目上對此嗤之以鼻,他對著來賓說:「當然已經結束了,我才不管格林之前說什麼鬼。」

柏金斯也解釋理由,「這段8年4冠的過程很精采,但勇士從沒在少了杜蘭特(Kevin Durant)情況下擊敗詹姆斯(Lebron James),自從何時開始?2016年?我的意思是,詹姆斯造成了他們的麻煩,只要他和戴維斯(Anthony Davis)繼續待在西區、保持實力,勇士就必須通過他們,此外別忘了西區其他球隊也會繼續變強。」

基於上述原因,讓柏金斯認為勇士未來更無法和西區列強匹敵,「我知道多數人還一廂情願想相信勇士,也知道柯瑞 (Stephen Curry)是大家的英雄,人們希望他繼續成功,我也是這樣,但到了一個時候,好的事情終將結束,就像馬刺隊一樣。」並再次強調:「王朝結束了。」

如同柏金斯所言,勇士這個暑假將面臨格林可能成為自由球員、湯普森(Klay Thompson)是否願意接受降薪換約、總管邁爾斯(Bob Myers)去留等燙手山芋,都是王朝是否能復闢的關鍵因素,也是勇士季後麻煩課題。

