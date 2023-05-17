NBA／稱勇士王朝已結束 球評柏金斯：沒KD打不贏詹姆斯

勇士今年無緣衛冕，柏金斯稱王朝已結束。（路透）

勇士 隊本季迎來了一個漫長暑假，衛冕失利讓外界陷入「王朝是否結束」的爭論，而退役球星轉球評的柏金斯（Kendrick Perkins）則明顯為堅定的「勇黑派」。

季後賽 第二輪遭到湖人隊以4：2淘汰後，勇士王朝班底格林（Draymond Green）以上季奪冠經驗為例，表示球隊奪冠窗口尚未關閉。但柏金斯在節目上對此嗤之以鼻，他對著來賓說：「當然已經結束了，我才不管格林之前說什麼鬼。」

柏金斯也解釋理由，「這段8年4冠的過程很精采，但勇士從沒在少了杜蘭特（Kevin Durant）情況下擊敗詹姆斯（Lebron James），自從何時開始？2016年？我的意思是，詹姆斯造成了他們的麻煩，只要他和戴維斯（Anthony Davis）繼續待在西區、保持實力，勇士就必須通過他們，此外別忘了西區其他球隊也會繼續變強。」

基於上述原因，讓柏金斯認為勇士未來更無法和西區列強匹敵，「我知道多數人還一廂情願想相信勇士，也知道柯瑞 （Stephen Curry）是大家的英雄，人們希望他繼續成功，我也是這樣，但到了一個時候，好的事情終將結束，就像馬刺隊一樣。」並再次強調：「王朝結束了。」

如同柏金斯所言，勇士這個暑假將面臨格林可能成為自由球員、湯普森(Klay Thompson)是否願意接受降薪換約、總管邁爾斯（Bob Myers）去留等燙手山芋，都是王朝是否能復闢的關鍵因素，也是勇士季後麻煩課題。