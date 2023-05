NBA／湖人戴維斯飆40分無用 約柯奇超級大三元助金塊險勝

西區冠軍賽16日正式在金塊主場展開,湖人 先發陣容做出調整,將施羅德(Dennis Schroder)調上先發,變陣效果顯然不佳,金塊下半場一度領先21分,不過湖人第三節末段展開反攻,加上末節限制約柯奇(Nikola Jokic)攻勢,一度只落後3分。湖人關鍵時刻進攻卻發生失誤,金塊終場以132:126險勝,搶下首戰勝利。

金塊首節就取得12分領先,約柯奇首節統治禁區,攻下8分12籃板5助攻及2阻攻;反觀戴維斯(Anthony Davis)7投2中僅貢獻6分1籃板1阻攻。

儘管第二節戴維斯回神攻進12分,八村壘(Rui Hachimura)也挺身而出,但約柯奇和穆雷(Jamal Murray)聯手取下23分,金塊反而擴大分差,半場以72:54大幅領先。

第三節雙方展開進攻大戰,比賽時間剩2分鐘左右時,金塊仍領先20分,湖人突然打出11:2的高潮,戴維斯這節攻下13分,不過已完成大三元的約柯奇,命中壓哨三分球作為回應。

NIKOLA JOKIC NO WAY.

湖人末節延續好狀態,頻頻撕裂對手防守,站上罰球線。比賽關鍵時刻,里夫斯(Austin Reaves)命中三分球,追到只剩3分落後。

REAVES CUTS IT TO 3!



