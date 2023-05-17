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NBA／馬刺獲狀元籤 可望迎法國天才溫班亞瑪

體育新聞組／綜合報導
溫班亞瑪可望被馬刺選為2023年NBA選秀狀元。（歐新社）
溫班亞瑪可望被馬刺選為2023年NBA選秀狀元。（歐新社）

NBA的2023年新人選秀順位抽籤16日出爐，上季重建的黑衫軍馬刺，最終以14%機率順利拿下首輪第1順位「狀元籤」，預料將選擇來自法國年僅19歲的221公分天才小將溫班亞瑪（Victor Wembanyama），至於抽中第2順位榜眼籤的則是黃蜂，第3順位探花籤則由拓荒者拿下。

這是馬刺隊史第3次拿下狀元籤，過去2次狀元籤都是選下名人堂球星；馬刺隊史首支狀元籤出現在1987年，網羅「海軍上將」羅賓森（David Robinson），他生涯全部都待在馬刺，出賽987場，生涯10度進入明星賽。第二次拿到狀元籤是1997年，選入「石佛」鄧肯（Tim Duncan），成功開創黑衫軍最輝煌的年代，他除了和羅賓森聯手在1999、2003年率隊奪冠，後來又於2005、2007、2014年三度封王。

身高7呎2吋的溫班亞瑪還沒進聯盟就受到各家媒體及球星的吹捧，早早就被視為2023年NBA選秀狀元大熱門；其中魔術強森（Magic Johnson）更是他的頭號粉絲，他甚至大膽預言溫班亞瑪就是下個詹姆斯（LeBron James），將會改變整個聯盟。

以下為樂透區完整抽籤順位：1、聖安東尼奧馬刺2、夏洛特黃蜂3、波特蘭拓荒者4、休士頓火箭5、底特律活塞6、奧蘭多魔術7、印第安那溜馬8、華盛頓巫師9、猶他爵士10、達拉斯獨行俠 11、奧蘭多魔術（芝加哥公牛交易前4保護）12、奧克拉荷馬雷霆13、多倫多暴龍14、紐澳良鵜鶘

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