NBA 的2023年新人選秀順位抽籤16日出爐,馬刺 拿下首輪第1順位「狀元籤」,預料將選擇來自法國19歲的大前鋒溫班亞瑪 (Victor Wembanyama)。

抽中僅14%機率的狀元籤後,馬刺總經理已經管理不住面部表情,瘋狂地做深呼吸。多數媒體已曬出溫班亞瑪身穿馬刺球衣的P圖。

這是馬刺隊史第三個狀元籤,前兩次他們分別選擇了羅賓森(David Robinson)和鄧肯(Tim Duncan),兩人也為馬刺奪得了隊史前兩冠(1999、2003)。

黃蜂選中榜眼籤,拓荒者第三順位,火箭抽中第四順位,活塞第五。

