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NBA／莫蘭特亮槍被禁賽 霍華德：你可以來台灣

聯合新聞網／ 即時報導
霍華德(左)、莫蘭特(右)。（路透）
霍華德(左)、莫蘭特(右)。（路透）

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）日前再度因「直播亮槍」惹上麻煩，灰熊球團第一時間站暫停他所有球隊活動，聯盟也展開調查。目前人還待在台灣的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）則伸出橄欖枝，力邀莫蘭特加盟台灣職籃。

霍華德在個人推特上寫道，「嘿！莫蘭特你要知道，我還是挺你，如果沒人站在你那邊，你可以來台灣。」

霍華德無緣率領桃園永豐雲豹隊打入T1聯盟季後賽，不過仍以場均23.2分、16.2籃板及5.0次助攻，獲選T1聯盟「年度最佳外援」。他霍華德近來積極在媒體曝光、向世界宣傳台灣，日前招募太陽隊保羅（Chris Paul）就引發國外網友熱議。

這次力邀莫蘭特赴台灣打球，雖機率極低，但同樣引起球迷討論，有人直言霍華德想在台灣組超級球隊，也有人排出「莫蘭特、波爾（Jordan Poole）、布魯克斯（Dillon Brooks）、西蒙斯（Ben Simmons）及霍華德的夢幻陣容。」

季後賽 推特

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