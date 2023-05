NBA／莫蘭特亮槍被禁賽 霍華德：你可以來台灣

灰熊隊當家球星莫蘭特(Ja Morant)日前再度因「直播亮槍」惹上麻煩,灰熊球團第一時間站暫停他所有球隊活動,聯盟也展開調查。目前人還待在台灣的「魔獸」霍華德(Dwight Howard)則伸出橄欖枝,力邀莫蘭特加盟台灣職籃。

霍華德在個人推特 上寫道,「嘿!莫蘭特你要知道,我還是挺你,如果沒人站在你那邊,你可以來台灣。」

霍華德無緣率領桃園永豐雲豹隊打入T1聯盟季後賽 ,不過仍以場均23.2分、16.2籃板及5.0次助攻,獲選T1聯盟「年度最佳外援」。他霍華德近來積極在媒體曝光、向世界宣傳台灣,日前招募太陽隊保羅(Chris Paul)就引發國外網友熱議。

這次力邀莫蘭特赴台灣打球,雖機率極低,但同樣引起球迷討論,有人直言霍華德想在台灣組超級球隊,也有人排出「莫蘭特、波爾(Jordan Poole)、布魯克斯(Dillon Brooks)、西蒙斯(Ben Simmons)及霍華德的夢幻陣容。」

Aye Ja you gone get it right ! I’m still with you if anyone else ain’t you could come out here to Taiwan if anything ✊🏾 just leave it home