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NBA／湯普森休賽季提前續約？傳勇士希望他降薪

聯合新聞網／ 即時報導
湯普森。(Getty Images)
湯普森。(Getty Images)

勇士本季尋求衛冕失利，休賽季將面臨許多難題。湯普森（Klay Thompson）5年合約即將迎來最後一季，雙方雖有意再續前緣，但因為高額豪華稅和新版勞資協議，球團希望湯普森新合約價碼能降低。

今年4月初曾傳出湯普森想和勇士提前續約，渴望得到一份頂薪合約。不過據《The Athletics》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日報導，湯普森下季薪水高達4320萬美元，球團願意今夏和湯普森續約，但希望他能接受降薪。

勇士近年薪資總額皆突破奢侈稅線，加上新版勞資協議即將實施，湯普森新合約可能比照維金斯（Andrew Wiggins）上季簽下的4年1.09億美元，維金斯這份合約前兩年的薪資分別為2400萬、2600萬美元。

比起湯普森續約，勇士眼前更緊急的問題是格林（Draymond Green）合約已到期。儘管他日前表態想當「終身勇士人」，直言勇士王朝尚未結束，下季想和隊友捲土重來。據查拉尼亞先前報導，勇士想和格林續約，如果他進入自由市場，預計多支季後賽球隊將展開追求。

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