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NBA／下季續留76人？哈登：還沒想法

記者曾思儒／綜合報導
哈登是否續留76人目前沒有明確的答案。（Getty Images）
哈登是否續留76人目前沒有明確的答案。（Getty Images）

連3年分區第二輪遭淘汰，76人隊教頭瑞佛斯（Doc Rivers）已表態，下季仍將執兵符，但「大鬍子」哈登（James Harden）就沒給明確答案，關鍵第7戰僅拿9分，他說還沒思考下一步。

瑞佛斯是2020年冬天加入76人，雖將球隊從49勝、51勝到本季54勝，寫下球隊2001年迄今的例行賽最多勝，當家中鋒安比德（Joel Embiid）更首度獲得年度MVP，但球隊季後賽旅程始終「卡關」，14日第7戰以88：112敗給塞爾蒂克隊後，再度無緣東區決賽。

2021年，76人是7戰敗給老鷹，去年6戰不敵熱火，今年又是7戰失利，瑞佛斯明確說，和球隊還有2年合約，沒有意外下季仍會執掌兵符。

雖說和瑞佛斯關係「OK」，上季季中從籃網轉戰76人的哈登，並不肯定會和教頭繼續合作，第七戰11投僅3中的他說：「我還沒想這些。」

今年夏天，哈登可選擇3560萬美金的球員選項，或是成不受限自由球員，不過現在他對於下一步並沒特別想法，剛為費城打完完整球季的他說：「我只是想有個競爭的機會。」

和「綠衫軍」的系列賽中，76人輸掉的4戰，哈登合計55投僅中12，其中三分球24投僅3中，奪勝的3場則有61投37中的表現。

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