籃球／「魔獸」霍華德在台灣吃雞心、到偏鄉 親民的超級球星

霍華德的獨特球星魅力，是現今其他球星難以取代。(記者陳正興／攝影)

抵台後不久就前往夜市大啖台灣美食 ，甚至前往中正紀念堂參觀衛兵交接，NBA 籃球明星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）過去半年不僅在籃球場上精彩獻技，在球場外更是成為台灣的觀光 代言人，甚至屢屢投身公益活動散播愛，談到與在球場上「鋼鐵超人」形象截然不同的一面，霍華德坦言與自己的出生有關，也直言他始終認為經驗就是最好的人生導師，讓他總是樂於嘗試與挑戰。

身為NBA聯盟的昔日第一中鋒，霍華德在2004年選秀會上以狀元籤被魔術選入後，就一直被寄予厚望，儘管他也確實在球場上繳出一張亮眼的成績單，甚至曾帶領魔術殺進到總冠軍賽，不過臉上總是掛著大男孩笑容的他，卻始終被認為個性不夠強硬，也欠缺領導者該有的獨斷。

霍華德的獨特球星魅力，是現今其他球星難以取代。(記者陳正興／攝影)

而這樣生性樂觀又不好鬥的個性，其實與霍華德出生背景有很大相關，他指出自己的母親在懷他之前，因為流產曾失去了七個孩子，當大家都以為他將會步上與自己的兄姊相同的命運時，霍華德卻平安的出生了，「我的母親和家人總是用愛沐浴我，從我出生前她就不斷為我祈禱，並向我展示愛，也因此讓我充滿了相同的能量。」

本季到台灣打球後，NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）就曾因一度嘲笑霍華德與台灣籃球聯盟水平而導致雙方隔空交火，不過當時霍華德選擇用「愛」來回應歐尼爾的訕笑，並提到要恨一個人、不喜歡一個人很簡單，但愛卻是可以治癒一切、打開一切美好的事物，而這也成為他選擇來到台灣打球的原因。

霍華德的獨特球星魅力，是現今其他球星難以取代。(記者陳正興／攝影)

在台灣的6個月裡，霍華德不但跟隨球團投身公益，就連在離台前一周，他都還到宜蘭東澳國小擔任一日教師，鼓勵偏鄉兒童勇於追夢，談到自己場上、場下的差異，霍華德笑著說：「因為我是一個愛好和平的人，儘管到了球場上我總是必須要武裝自己，但我總是試圖從中找到平衡。」

霍華德在場外找到的平衡，就包括透過禪宗、水晶、頌缽尋找到的心靈平靜，甚至過去他還會在比賽前在球場內點燃鼠尾草薰香淨化身心，只可惜今年這樣特殊的賽前儀式礙於場地問題無法延續，「今年我們球隊沒有自己的主場，而是向別人租借，所以我不敢在別人的場地做這件事，但我會把與我的隊友分享這些正能量，希望他們覺得自己得到肯定。」

除了傳播「愛」的理念外，霍華德在赴台後也相當努力的「體驗人生」，不僅走訪各大景點，各項道地美食都沒有錯過，包括臭豆腐、雞屁股、雞心、雞佛都一一入口，其中讓不少外國人為之膽怯的雞心，更獲得「霍華德Like」的讚賞。

談到場外生活總是過得多采多姿且對於任何事物幾乎都勇於嘗試，霍華德也直言「經驗就是你的最佳導師」正是他想貫徹的精神，「就像是臭豆腐，他聞起來可能很糟糕，但你必須去體驗它，這樣你才能夠告訴大家你的想法是什麼，我們都需要去體驗各項事情，才能讓自己成長到另外一水平。」