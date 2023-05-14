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籃球／晉級關鍵戰 林書豪被肘擊流鼻血傷退 傳後腦也撞到

記者曾思儒／即時報導
林書豪比賽受傷。（畫面截圖）
林書豪比賽受傷。（畫面截圖）

台灣職籃PLG福爾摩沙台新夢想家和高雄17直播鋼鐵人14日上演驟死戰，鋼鐵人若奪勝且勝分超過6分，就能擠下夢想家，搭上季後賽末班車，但比賽第二節就出現變數，鋼鐵人當家球星「哈佛小子」林書豪第二節才打36秒就受傷退場。

根據總經理高景炎表示，經過隊醫評估林書豪需前往醫院進一步檢查，很可能無法再上場。最新狀況需等醫院進一步檢查後才能確定，林書豪的流鼻血狀況已經止住。P聯盟則發布消息，鋼鐵人的林書豪後腦也有撞到流血，本場不會回歸了，進一步消息去醫院檢查，球團給最新狀況。

球團也補充說：林書豪在場上被打到的位置是臉部，倒地時撞到後腦杓，離開場館前是意識清楚且可正常對話。

首節雙方打得拉鋸，鋼鐵人以26：24暫時領先，剛獲得4月MVP的林書豪拿下5分、4籃板、2助攻，洋將溫德8分，夢想家也有麥卡洛11分、8籃板分庭抗禮。

第二節11分24秒比賽出現重大意外，林書豪爭取籃板時遭夢想家洋將麥卡洛手肘擊中，當下倒地後一度直接躺在球場，接續不但有流鼻血情形，現場更出動擔架，不過林書豪仍選擇由隊友攙扶，在滿場球迷鼓掌加油下回到鋼鐵人板凳區，之後暫時離場。

林書豪退場時，鋼鐵人暫以29：26領先。

林書豪 季後賽

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